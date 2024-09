Irreconhecível: foto de Deolane na prisão é divulgada; veja o antes e depois

A Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra. Ambas foram detidas na última quarta-feira (4) durante a Operação ‘Integration’, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A decisão foi tomada em uma audiência de custódia realizada na última quinta-feira (5).

A primeira foto de Deolane Bezerra passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (5). Veja:

A Operação ‘Integration’ teve como alvo casas de apostas que contratavam influenciadores digitais para promover jogos de azar, atividade proibida por lei. Uma das figuras centrais dessa investigação é Deolane Bezerra, uma influenciadora e empresária conhecida por sua participação em ‘A Fazenda 14’.

Bets contratavam influenciadores para driblar a lei

Segundo Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, há indícios suficientes de que as casas de apostas investigadas utilizavam influenciadores digitais para promover jogos ilegais. Entre as casas investigadas está a Esportes da Sorte, cujo dono, Darwin Henrique da Silva Filho, e sua esposa, Maria Eduarda Filizola, se entregaram à polícia e também foram presos.

Como as casas de aposta enganavam o público?

As casas de apostas desenvolviam uma narrativa atrativa para incentivar as pessoas a jogar, prometendo ganhos significativos como carros de luxo, mansões e barcos. Porém, segundo o secretário Alessandro Carvalho, esses bens não eram adquiridos por meio das apostas, mas através de patrocínios para vender uma ilusão. “Aquela pessoa que tem um carro, uma mansão, um barco, não foi jogando que ganhou. Foi sendo patrocinada para vender uma ilusão e levar pessoas a jogar, muitas vezes, de forma compulsiva e perder tudo que têm”, disse Carvalho ao g1.

Qual é o futuro de Deolane Bezerra?

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, junto com sua mãe Solange Bezerra, permanecerá na Colônia Penal Feminina Bom Pastor enquanto as investigações continuam. A prisão está relacionada à compra de um Lamborghini avaliado em R$ 4 milhões, suspeito de ter sido adquirido com dinheiro proveniente de atividades ilegais.

Outras influenciadoras também são parte da investigação, incluindo personalidades conhecidas do público que têm utilizado suas plataformas para promover essas apostas. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais e as implicações legais de suas ações.

As casas de apostas investigadas inicialmente operavam no jogo do bicho, atividade proibida no Brasil.

Com a legalização do mercado de apostas esportivas online em 2024, essas empresas passaram a tentar legalizar suas operações.

O envolvimento de influenciadores digitais é uma estratégia relativamente nova para driblar a lei e alavancar a captação de novos apostadores.

Como isso afeta o mercado de influenciadores digitais?

A prisão de Deolane Bezerra e de outras personalidades do mundo digital levanta questões sobre a ética e a legalidade das parcerias que esses influenciadores fazem com empresas de apostas. O caso pode gerar um efeito cascata, aumentando a vigilância sobre as atividades de marketing na internet.

Os influenciadores agora enfrentam um dilema: como garantir que as parceiras comerciais estejam dentro dos limites legais? Isso chama a atenção para a necessidade de maior transparência e conformidade legal não apenas dos influenciadores, mas também das marcas que decidem utilizar essa forma de publicidade.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram