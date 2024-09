Sexto! Hoje o músico Betinho Souza tem uma apresentação especial para quem curte a boa música.



A partir das 20h, ele se apresenta no Restô Mirante Gourmet, no Portal da Amazônia.

Os melhores e maiores hits serão executados numa noite de muita curtição àas margens do lendário Rio Guamá, ali onde Belém começou, na Cidade Velha.



Vá lá conferir e se divertir com os sucessos que você sempre amou escutar para recordar the good times.



Imagem: Divulgação