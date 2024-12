Jazz, guitarrada e rap: um mix musical para celebrar a reabertura do Mercado de São Brás

O novo Mercado de São Brás, totalmente reformado pela Prefeitura, será inaugurado no dia 13 de dezembro, às 17h, com diversas atrações gratuitas. O espaço agora abriga um complexo gastronômico e cultural.

A festa de reinauguração contará com shows de jazz, guitarrada e rap, reunindo grandes nomes da música paraense como Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro e Pelé do Manifesto. Haverá também um espetáculo de luzes e visitas guiadas. A comemoração se estende por dois dias, com a jornalista Adelaide Oliveira como mestre de cerimônias.

A programação musical será distribuída em quatro pontos: dois na Praça Floriano Peixoto, incluindo o palco principal para discursos e shows, e outros dois nos mezaninos do mercado.

O Trio Paraense de Jazz inicia a programação musical às 17h no mezanino posterior, enquanto João Daibes e sua banda abrem os shows no palco principal, na praça, às 17h45.

Enquanto João Daibes agita o público principal, a Big Band da EMUFPA inicia sua apresentação no mezanino frontal, às 18h. Em seguida, um espetáculo de luzes e sons encerrará a noite, segundo a presidente da Fumbel, Inês Silveira.

A festa continua no sábado, 14, com shows de Zarabatana Jazz, às 19h, e Pelé do Manifesto, às 20h30, ambos no palco principal.

Foto Reprodução Ag.Belém