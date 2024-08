Reviravolta: Recurso é aceito e Romênia tira bronze dos EUA

A ginasta romena Ana Maria Barbosu tirou a estadunidense Jordan Chiles do pódio da ginástica artística no invidual do solo. A reviravolta acontece após o recurso apresentado pela Federação da Romênia ter sido aceito pelo Comitê Arbitral do Esporte (CAS).

O caso polêmico teve início quando a atleta romena, que foi a penúltima a se apresentar, havia conseguido uma nota 13.700, conquistando o terceiro lugar na competição. Chiles fez seu solo logo em seguida e recebeu a nota 13.666. Ana já estava comemorando a terceira colocação quando a equipe dos Estados Unidos pediu revisão da nota de Chiles, que foi aumentada para 13.766. Assim, a atleta norte-americana ultrapassou a romena e faturou a medalha de bronze.

Ana deixou o ginásio aos prantos e as imagens viralizaram. Logo após o fim da competição, a equipe da Romênio informou que moveria um processo para reverter o resultado, considerado injusto pela maioria dos internautas.

Com a decisão do CAS, Jordan Chiles não só perdeu a medalha de bronze, mas viu sua colocação cair para a 5ª. A sua frente ficou a ginasta Sabrina Voinea, também da Romênia. A medalha de prata ficou com a estadunidense Simone Biles e a grande campeã da modalidade foi a brasileira Rebeca Andrade.

Após a decisão, Jordan se pronunciou por meio do Instagram e anunciou que sairá das redes sociais para preservar sua saúde mental.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN