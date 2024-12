Jovem de Belém é aprovado na IESE Business School, da Universidade de Navarra, na Espanha, para mestrado

O Instituto Four, organização sem fins lucrativos focada em desenvolver lideranças para ocupar espaços de tomada de decisão, em parceria com a Fundação Lemann, está com inscrições abertas para o programa Alcance Prep 2025-2026. O programa é voltado para profissionais pretos, pardos e indígenas de qualquer região do Brasil que ousam sonhar para além de suas fronteiras e têm interesse em estudar nas mais prestigiadas universidades do mundo. A iniciativa oferece, de forma gratuita, suporte completo para a candidatura em pós-graduação em instituições como Harvard, MIT, Oxford e Cambridge. As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro clicando aqui. O jovem Vitor Sena, de Belém do Pará, participou do programa e agora cursa mestrado na IESE Business School, da Universidade de Narrava, na Espanha, e uma das top-5 escolas de negócios no mundo, de acordo com o Financial Times.

Através de uma metodologia de suporte, acolhimento e apoio técnico, o Alcance Prep visa promover equidade racial e econômica, capacitando os candidatos selecionados com ferramentas necessárias para escrever uma história de sucesso em suas aplicações para universidades no exterior e formando lideranças que, ao retornarem ao Brasil, possam impactar positivamente suas comunidades. Os candidatos selecionados para fazer parte do programa terão acesso aos benefícios pelo período de dois anos (ciclo 2025-2026) e todo o suporte é realizado de maneira virtual.

“Acreditamos que mudar o perfil racial de brasileiros que estudam no exterior pode contribuir para que pessoas pretas, pardas e indígenas possam mudar suas condições de vida e de suas famílias, tendo em vista todas as oportunidades profissionais e acadêmicas que a pós-graduação no exterior proporciona. Estamos na terceira edição do programa Alcance Prep e queremos contribuir para que mais pessoas possam conquistar o sonho de cursar uma universidade com prestígio internacional”, destaca Wellington Vitorino, fundador e CEO do Instituto Four.

UMA HISTÓRIA DE IMPACTO

Um exemplo de como o programa Alcance pode transformar vidas é a trajetória de Vitor Sena, de 30 anos, natural de Belém do Pará. Formado em Engenharia Mecânica, pela Unicamp, participou do programa Alcance e, recentemente, foi aprovado no mestrado da IESE Business School, da Universidade de Navarra, na Espanha, que será concluído em 2026. Ele conheceu o programa pelo LinkedIn e considera a iniciativa um verdadeiro divisor de águas em sua vida. “O Alcance foi essencial para que eu pudesse planejar cada etapa do processo de aplicação ao mestrado no exterior. Sem o suporte da equipe e da metodologia do programa, esse sonho talvez nunca tivesse se tornado realidade”, afirma.

Vitor é o primeiro de sua família a estudar fora do Brasil. Ele ressalta que sua família foi uma grande rede de apoio durante o desafiador processo de aplicação à universidade estrangeira. Sua história é um exemplo claro do impacto que programas como o Alcance podem ter na vida de pessoas que almejam transformar sua realidade e de suas comunidades por meio da educação.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo do Alcance é dividido em três fases classificatórias, que têm como foco conhecer profundamente os candidatos e alinhar expectativas. Na primeira fase, os interessados devem enviar um vídeo de até dois minutos, no qual contam suas histórias, explicam o motivo pelo qual desejam estudar no exterior e destacam como o programa Alcance pode ajudar a alcançar esse objetivo.

Na sequência, os candidatos aprovados na primeira etapa passam por uma entrevista online de cerca de 30 minutos, conduzida pela equipe do Instituto Four. Este momento é dedicado a explorar os detalhes apresentados no vídeo e avaliar o alinhamento entre o perfil do participante e os valores do programa. Na última fase, com duração aproximada de uma hora, é realizada uma conversa para compreender o momento de vida do candidato e traçar os próximos passos da preparação.

UNIVERSIDADES APOIADAS

O Alcance oferece suporte para a candidatura às universidades mais renomadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suíça e Cingapura. A lista inclui:

• Estados Unidos: Harvard, Stanford, MIT, Caltech, Yale, Princeton, Columbia, Chicago, Berkeley, UCLA, Universidade da Pensilvânia, Cornell e Johns Hopkins.

• Reino Unido: Oxford, Cambridge, Imperial College London e University College London (UCL).

• Canadá: Universidade de Toronto.

• Suíça: Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich).

• Cingapura: Universidade Nacional de Cingapura.

Serviço:

Programa Alcance

Inscrições: até 15 de dezembro

Link: https://lideres.institutofour.org/lp-alcance2024

Gratuito

Imagem: Divulgação