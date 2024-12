Trabalhadores se organizam para receber a COP 30 em Belém focados na Inteligência Artificial

Será realizada nesta quinta-feira, 12, no auditório da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP, na Avenida Alcindo Cacela, bairro da Condor, em Belém, a Plenária de Planejamento Estratégico e Negociação Coletiva, oportunidade em que estará em debate de pauta a Inteligência Artificial como ponto de aproximação entre trabalhadores e sindicatos das mais variadas categorias. O presidente da Federação e dirigente nacional da União Geral dos Trabalhadores – UGT, sindicalista, ex-deputado e secretário de Estado José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, o Zé Francisco, explica que a Inteligência Artificial irá levar os trabalhadores a melhor acessar os benefícios oferecidos por seus sindicatos, bem como, atualizá-los de tudo o que está acontecendo em termos de direitos, discussões, projetos de lei e tudo o que possa beneficiá-los ou prejudica-los em termos de leis e normas que regem os contratos de trabalho.

Desta forma, várias personalidades com conhecimento de causa estarão falando sobre o assunto e várias outras situações da pauta de debate que começa a partir das 8h e se estenderá até 14h, envolvendo dirigentes sindicais de todo o Estado do Pará. Entre os palestrantes estarão o especialista em Inteligência Artificial Rafael Torres, que é brasileiro-norte-americano, consultor de comunicação do Service Employees International Inion (SEIU), maior sindicato de trabalhadores em serviços dos Estados Unidos, que falará acerca da IA na comunicação e gestão sindicais; Guilherme de La Roque, professor com atuação nas usinas da Paz e ações estratégicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, que irá abordar a questão do Desenvolvimento Humano com Sustentabilidade e a relação de trabalho focada na valorização de talentos e as atividades exteriores, como relação do trabalhador com sua família e o meio ambiente; e o economista Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE-PA, o qual explanará sobre o crescimento dos setores de comércio e serviços, que abarcam cerca de 70% dos empregos no Estado neste momento em que as expectativas se voltam para a COP 30 que se realizará em menos de um ano em Belém.

DEBATE ESTRATÉGICO

O presidente da Fetracom-PA/AP, Zé Francisco, explica que este é um momento importante e único em que os dirigentes sindicais se encontram para discutir as questões estratégicas para a realização das convenções coletivas de trabalho em ano de COP 30. Em função disso, a UGT-Pará na pessoa de seu presidente, Ivan Duarte, convidou o professor Guilherme de La Roque, especialista em desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade “para que a gente possa avançar no movimento sindical”.

“Estamos trazendo o DIEESE, reconhecido nacional e internacionalmente como o órgão que detém a questão dos números, como da empregabilidade, do desenvolvimento, da cesta básica e o tema abordado é uma negociação em termo dos avanços econômicos da COP 30. O Estado do Pará, que representa um dos dez maiores PIBs do País, está recebendo R$ 6 bilhões e o Estado entrará com outros R$ 2 bilhões. A construção civil está aquecida, o comércio está cada vez mais empregando as pessoas, o setor de serviço cada vez mais aumentando. Então, nós temos, hoje, um Estado em desenvolvimento mesmo no que tange a todas as políticas que nós estaremos discutindo hoje. Então, esses números são importantes para os trabalhadores e trabalhadoras paraenses”, pontua o sindicalista.

Ainda segundo Zé Francisco, Rafael Torres representa o movimento norte-americano no Brasil. “E ele vem falar sobre o uso da Inteligência Artificial que hoje está no mundo inteiro, nas mídias sociais pela comunicação dos sindicatos. Nós precisamos ter uma comunicação melhor com os trabalhadores e não estamos nos comunicando bem, esta é a grande verdade”, acentuou o dirigente sindical. Deste modo, Rafael Torres tem a missão de apresentar aos dirigentes sindicais esta ferramenta da ação sindical com os trabalhadores.

Por fim, Zé Francisco destaca a presença na Fetracom do Elisaldo da Hello, que vem de Belo Horizonte exatamente para falar sobre a questão dos benefícios da convenção coletiva de trabalho para os trabalhadores.

CURSOS DE LÍNGUAS

Por fim, Zé Francisco, que também é secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UGT, ressalta que será debatida uma questão crucial, a da comunicação dos trabalhadores com os cerca de 80 mil visitantes que estarão em Belém durante a COP 30.

“Nós vamos puxar discussão com o governo do Estado, com o governo municipal e com a representação do governo federal, porque a COP é em menos de um ano e eu ainda não vi nada de um curso para os trabalhadores de saúde, para motoristas de táxi, de Uber ou outros profissionais que estarão se comunicando diretamente com esses congressistas estrangeiros. É de fundamental importância que os profissionais do Pará estejam preparados para se comunicarem em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. Eu estive na COP 28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Ali a gente se comunicava em todas essas línguas e também em português. Na COP-29, os arzebaijanos não tinham o domínio do inglês, houve dificuldade em comunicação que não pode ter aqui, em Belém. Aqui temos de fazer a diferença”, acentuou o sindicalista.

Texto e imagens: Roberto Barbosa/Ronabar