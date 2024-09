Jovem Pan confirma demissões após erro com Gusttavo Lima

Na segunda-feira, 16, Elaine Keller, diretora de relações institucionais e apresentadora da Jovem Pan, pediu demissão devido a divergências com a emissora em relação ao gerenciamento de crises. Dois incidentes levaram a profissional a tomar esta decisão, um deles também gerou a demissão de Mellina Braga, editora-chefe do programa Linha de Frente.

O primeiro caso envolve um erro de informação sobre Gusttavo Lima no Linha de Frente, ocorrido na última sexta-feira, 13. O programa divulgou que o cantor seria preso e colocado em uma cela de arquitetura “greco-goiana”, em alusão ao estilo de sua mansão.

A notícia, entretanto, era uma sátira do Sensacionalista, uma seção de humor do jornal O Globo, que publica conteúdos fictícios. O equívoco causou constrangimento, e os advogados Diego Tavares e Fernando Capez chegaram a debater o assunto no ar, acreditando que a notícia era verdadeira.

O segundo episódio que motivou a saída de Elaine Keller foi uma chamada veiculada nas redes sociais do programa Pânico, que destacava apenas aspectos positivos de uma entrevista com o deputado Nikolas Ferreira (PL). Elaine considerou que a abordagem não era imparcial e criticou o fato de a emissora não adotar uma postura neutra durante o período eleitoral.

“Eu achei um absurdo e que não era ético”, afirmou ela em entrevista ao Notícias da TV.

Após o erro no caso de Gusttavo Lima, Elaine sugeriu que a Jovem Pan assumisse o equívoco e publicasse uma nota de desculpas aos telespectadores, o que não foi feito. A ex-diretora discordou da decisão da emissora de minimizar o incidente, o que contribuiu para sua decisão de deixar o cargo.

Mellina Braga, editora-chefe do Linha de Frente, foi responsabilizada pela divulgação da notícia falsa e acabou demitida pela emissora. A Jovem Pan confirmou o desligamento de ambas as profissionais em um comunicado oficial.

Imagem: Divulgação