Gritaria: Marçal e Nunes brigam, e Amanda Klein tem que intervir

O debate da Rede TV com os candidatos à Prefeitura de São Paulo já começou com confusão e gritaria, nesta terça-feira, 17. Na ocasião, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o seu rival nas urnas Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma discussão, a ponto de a apresentadora Amanda Klein ter que intervir, clamar por ordem e ameaçá-los de suspensão. Esse é o primeiro debate após o episódio da agressão perpetrada pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) contra Marçal, no último domingo (15).

O confronto entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal começou a escalonar após o atual prefeito mencionar a condenação do empresário por desvio de dinheiro de contas bancárias, em maio de 2010, e sua prisão preventiva em 2005. Marçal, por sua vez, respondeu citando a investigação contra Nunes por suspeita de desvio de dinheiro de creches, garantindo que, se for eleito, o emedebista irá para a cadeia.

“Ele [Marçal] saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem, de cadeia. Ele [é] cria da provocação, ele manda mensagem para as pessoas como mandou para mim, se solidarizando. Como Datena colocou e saiu no UOL. Na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar email, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura de suas contas correntes. E quem está falando isso é a Justiça. É a condenação de quatro anos e cinco meses. Fica o tempo inteiro atacando as pessoas. Quem foi preso, quem foi condenado, foi o seu Pablo Henrique”, apontou Nunes.

“Eu nunca toquei em nada de ninguém, e se ficar comprovado, manda a lista dos Pix aí que eu vou pagar. Nunca toquei em nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando em uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é, ele teve que fazer um “rebolation” sobre o assédio sexual, vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra [Nunes]. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças! Você usou sua esposa para receber dinheiro de creche! Você vai preso ano que vem! Vote 28. Roubou dinheiro de criança, você, sua esposa e sua filha”, bradou Marçal, após ser interrompido por Nunes.

Em meio à confusão, Amanda Klein interferiu ressaltando as regras dos confrontos.

“Ordem! Por favor. Prefeito, ordem. Ordem agora! Eu vou interromper esse debate. Parem os dois. Eu vou mandar desligar o microfone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Parem já! Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem em falar fora da vez, isso está explícito na regra dos confrontos, se falarem de novo, serão suspensos deste bloco. A palavra de vocês será cassada!”, advertiu.

Klein ainda lamentou que episódios como esse aconteçam em um debate para a Prefeitura da cidade mais importante da América Latina.

“Isso é uma tristeza que isso aconteça em um debate para Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina em que a estrela devia ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Então, eu peço para que vocês não se exaltem mais”, assinalou.

