Lady Gaga estaria “chocada” com reação negativa a Coringa 2

A atriz Lady Gaga está “chocada” com a recepção negativa do público em relação ao filme Coringa: Delírio a Dois, no qual estrelou ao lado de Joaquin Phoenix. A produção, que prometia ser um enorme sucesso de bilheteria, arrecadou 40 milhões de dólares (R$ 223 milhões) nos Estados Unidos desde seu lançamento no início do mês, enquanto o primeiro Coringa com Phoenix quebrou recordes e conquistou 96,2 milhões de dólares (R$ 537 milhões) somente no fim de semana de seu lançamento, em outubro de 2019.

– Gaga está surpresa com as reações a Coringa 2 e chocada que as pessoas não amaram o filme após as primeiras críticas serem divulgadas antes da estreia. Ela colocou todo seu coração no filme e tem muito respeito pela DC Comics e pelos fãs – reportou o jornal britânico Daily Mail.

Ademais, a cantora e atriz havia posto sua expectativa de ganhar um Oscar em seu papel como Harley Quinn e agora prevê que a obra não a levará tão longe. Vale lembrar que Joaquin Phoenix recebeu o Oscar de Melhor Ator em 2020 devido ao seu trabalho no primeiro filme.

– Ela está desapontada porque o Coringa é praticamente uma bomba. Ela pensou que este filme poderia lhe render uma indicação ao Oscar especialmente porque o primeiro filme foi um grande sucesso e Joaquin Phoenix ganhou um Oscar – adicionou o periódico.

Diferente do primeiro filme, Coringa 2 se aventurou em explorar o gênero musical, novidade que desagradou parte do público e da crítica. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que a repaginada foi “um pouco culpa sua”, pois ele queria dar novos contornos ao personagem e enxergá-lo “em todo clássico americano já feito”.

Ao analisarem o primeiro filme, eles concluíram que a música era um elemento já muito explorado e decidiram investir ainda mais nesse recurso.

– Já era o estilo dele. No segundo filme, é a primeira vez que há amor na vida dele. Pensamos que isso traria à superfície essa música que já estava dentro dele – explicou.

A obra não se mostrou bem-sucedida e, no Brasil, o filme acabou perdendo público para o drama evangélico A Forja: O Poder da Transformação. Feita pelos cineastas Alex e Stephen Kendrick, a obra tem se destacado no cenário do cinema brasileiro, atraindo um público crescente e lotando as salas de exibição nas últimas semanas. Em cartaz em 836 cinemas por todo o Brasil, o longa já levou mais de 1,3 milhão de espectadores às telonas desde sua estreia em 26 de setembro.

A história acompanha Isaías Wright, um jovem sem planos para o futuro que, após ser desafiado por sua mãe, encontra o propósito de Deus em sua vida. Dirigido pelos renomados Alex e Stephen Kendrick, criadores de outras produções cristãs de grande sucesso, o filme é distribuído no Brasil pela Paris Filmes em parceria com a 360 WayUp.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação