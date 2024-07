Lula se irrita, novamente, por críticas econômicas de Campos Neto: “não tem respeito”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta sexta-feira (26). Em um discurso enérgico durante o anúncio de novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Lula questionou o compromisso de Campos Neto com a população, especial após declarações sobre a política de valorização do salário mínimo.

Lula reagiu a uma entrevista concedida por Campos Neto à CNN Brasil em abril deste ano, que voltou a circular nas redes sociais recentemente. Na entrevista, Campos Neto afirmou que o crescimento da massa salarial poderia gerar inflação ao fazer com que empresas elevassem os salários para manter o nível de produção. O comentário levantou questões sobre o impacto da política de salário mínimo na economia.

Salário mínimo e a inflação

Em seu discurso, Lula questionou se a afirmação do presidente do BC implicava que a solução para controlar a inflação seria manter os salários baixos. “Esses dias o presidente do Banco Central deu uma declaração para a imprensa que eu não quis acreditar. O cidadão jovem, bem-sucedido na vida, diz o seguinte: ‘Esse negócio de aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação’. Significa que para não ter inflação o povo precisa ganhar pouco? É preciso?”, indagou o presidente.

O presidente fez essas declarações após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar que a taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9%, o menor índice para o período desde 2014. Lula aproveitou para destacar que as oportunidades são chave para promoção da igualdade e desenvolvimento.

Declaração de Campos Neto

A entrevista de Campos Neto gerou reações diversas, sobretudo em um momento onde a flexibilização dos pisos de Saúde e Educação no Orçamento está sendo discutida. O presidente do BC chegou a sugerir tal medida, que foi avaliada por técnicos, mas acabou sendo rejeitada pelo governo.

A declaração foi vista como insensível por parte da sociedade, especialmente em um contexto de recuperação econômica lenta.

Lula argumentou que o compromisso com o bem-estar da população deveria estar acima de preocupações inflacionárias.

O aumento da massa salarial é frequentemente visto como um caminho para a distribuição de renda e redução da pobreza.

Impacto das críticas de Lula na Reunião do Copom

As críticas de Lula ressoam em um momento crítico, a poucos dias da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima quarta-feira (31). Durante essa reunião, será decidido o futuro da taxa básica de juros, a Selic. Vale lembrar que as declarações de Lula contra Campos Neto diminuíram recentemente, mas a proximidade da decisão do Copom reacendeu os ataques.

O presidente do BC reitera que as decisões do Copom são técnicas e tomadas em equipe, tendo em vista a estabilidade econômica. No entanto, os ataques de Lula podem aumentar a pressão sobre o colegiado.

Cenário atual da economia brasileira

O cenário econômico atual é desafiador, com a inflação ainda sendo uma preocupação significativa. Apesar da redução na taxa de desemprego, a recuperação da economia não é uniforme, o que gera incertezas sobre o futuro das políticas econômicas. A decisão do Copom terá implicações diretas nos rumos da economia brasileira nos próximos meses.

Especialistas afirmam que a manutenção da taxa Selic em níveis elevados tem como objetivo principal controlar a inflação, mas também acaba impactando negativamente o crescimento econômico e a geração de empregos. A discussão entre Lula e Campos Neto reflete essa complexidade e a busca por um equilíbrio entre controle inflacionário e bem-estar social.

