Maíra Cardi revela gravidez: “Aconteceu para honrar a Deus”

Maíra Cardi revelou, nesta segunda-feira (2), que espera seu primeiro filho com Thiago Nigro. Um vídeo publicado na conta dela e do marido mostra o momento em que a influenciadora anunciou a gravidez.

Cardi expressou gratidão a Deus e falou sobre profecia. Ela já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6, que é fruto de sua antiga união com o ator Arthur Aguiar.

– Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia! Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o “carinha feliz”. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe! Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o “carinha feliz”. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado IMPOSSÍVEL – escreveu.

Ela destacou que o bebê que espera é fruto de um milagre.

– Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo redes sociais