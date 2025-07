Marisa Monte anuncia turnê com orquestra sinfônica; veja o que se sabe

Cantora será acompanhada por 55 músicos comandados pelo maestro André Bachur

Flávio Ismerim, da CNN

A cantora Marisa Monte anunciou, neste domingo (27), que fará uma turnê acompanhada por uma orquestra sinfônica. A carioca fará seis shows em seis cidades diferentes do Brasil.

A regência ficará a cargo do maestro André Bachur, que comandará 55 músicos selecionados, e atuará ao lado da banda de Marisa Monte. As vendas serão realizadas no site oficial da Tickets For Fun, mas ainda não há informações sobre os valores dos ingressos e as formas de pagamento.

A parceria entre o maestro e a voz de “Vilarejo” e “Ainda Bem” não será inédita, uma vez que os dois já se juntaram para o show de comemoração de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP).

“Ao longo dos anos, tive algumas chances de cantar com orquestras, tanto no Brasil quanto no exterior. Foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. A interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram desses concertos experiências verdadeiramente mágicas”, afirmou Marisa.

“Selecionamos músicos virtuosos das melhores orquestras do país. Junto com minha banda, unimos o popular ao erudito para interpretar clássicos, criando mais uma experiência transcendental.”

Confira abaixo a lista de shows da turnê “Phonica”:

18/10 — Belo Horizonte — Parque Ecológico da Pampulha

01/11 — Rio de Janeiro — Brava Arena Jockey

08/11 — São Paulo — Parque Ibirapuera

15/11 — Curitiba — Pedreira Paulo Leminski

29/11 — Brasília — Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

06/12 — Porto Alegre — Parque Harmonia

Leo Aversa