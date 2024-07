Moraes dá 48 horas para hospital informar estado de Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Hospital Samaritano, onde está internado o ex-deputado Roberto Jefferson, forneça informações sobre o estado de saúde do político em até 48 horas. O magistrado quer saber se há possibilidade do ex-presidente do PTB ter alta médica.

– Oficie-se ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco e eventual possibilidade de alta hospitalar. Intimem-se os advogados regularmente constituídos. Ciência à Procuradoria-Geral da República – diz o documento.

Preso desde outubro de 2022, quando efetuou disparos contra agentes da Polícia Federal que cumpriam ordem de prisão contra ele, Roberto Jefferson segue internado no hospital desde o dia 4 de junho de 2023. Na ocasião, Moraes autorizou que o ex-deputado recebesse o devido tratamento após sofrer uma queda no presídio de Bangu 8.

O político cumpria prisão domiciliar por proferir ameaças a ministros do STF e à Corte. Mesmo proibido de usar as redes sociais, Jefferson promoveu críticas e insultos contra a ministra Cármen Lúcia através das plataformas digitais.

