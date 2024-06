Ao Vivo | Paysandu x CRB | Campeonato Brasileiro Série B | 18.06.24

O Papão da Curuzu entra em campo nesta terça-feira (18), às 21h30, no Estádio Banpará Curuzu, para enfrentar o CRB pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será transmitida ao vivo pelos canais do Grupo Marajoara,Rádio e TV Marajoara.

O Paysandu chega confiante para este confronto, embalado por uma boa fase. Nos últimos cinco jogos, o time paraense conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição, com 11 pontos.

Já o CRB vive um momento instável, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, somando quatro derrotas. Atualmente está na 18ª colocação, com apenas 8 pontos.

