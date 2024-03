Moraes derruba sigilo de todos os depoimentos sobre plano de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, nesta sexta-feira (15), derrubar o sigilo dos depoimentos de todos os envolvidos no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição.

A decisão foi tomada após a imprensa divulgar várias informações sobre a investigação; de acordo com Moraes, as notícias estão incompletas.

– Diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados à autoridade policial – diz Moraes, na sentença.

Mesmo sob sigilo, alguns veículos de informação tiveram acesso a parte de depoimentos e divulgaram sobre o que foi falado na Polícia Federal.

Com a decisão de Moraes, todos os depoimentos se tornam públicos, entre eles os de Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI de Bolsonaro; Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Filipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro; Valdemar Costa Neto, presidente do PL; do ex-presidente Jair Bolsonaro e muitos outros.

