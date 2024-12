Morre a influencer e empresária Lili Spada, aos 42 anos

A empresária e influenciadora Lilian Martins Gomes, conhecida como Lili Spada, morreu nesta quarta-feira (4) aos 42 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ela havia recebido um diagnóstico de câncer de pulmão em agosto deste ano.

A notícia do óbito foi anunciada nas redes sociais pelo perfil da clínica de estética qual Lili era sócia, o Centro Brasileiro de Hidrolipo. O estabelecimento informou que retornará às atividades somente na próxima segunda (9).

– Nossos corações estão em luto – diz o comunicado.

O corpo da empresária foi velado no mesmo dia, nesta quarta (4), no Funeral Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo.

– O céu acordou em festa e nós aqui em luto!! Uma amiga minha tão especial hoje se foi, nem consigo acreditar! A vida é um sopro, mesmo, aproveite hoje, fale o quanto você ama hoje porque, quando você menos espera, as pessoas se vão. Ela sempre cuidou tão bem de mim, era muito saudável e, do nada, descobriu um tumor. Meus sentimentos eternos, Ercole Spada Neto [marido de Lili]. Vocês para sempre serão vivos em nossos corações! – postou a influenciadora Mari Menezes, amiga e cliente de Lili.

Lili Spada acumulava quase 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 100 mil no canal de YouTube. Além de sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, era dona da clínica de estética Lili Spada Hidrolipo. Ela era casada há 19 anos com o cirurgião plástico Ercole Spada Neto, de 51 anos.

