Paraenses disputam campeonato internacional em Minas Gerais

Com apoio do Governo do Estado, atletas paraenses viajaram para Contagem e Betim, no interior de Minas Gerais, onde irão disputar o Campeonato de Jiu-Jitsu Contagem International Open, organizado pela “International Brazilian Jiu-Jitsu Federational” – IBJJF. O campeonato foi aberto para atletas do mundo inteiro.

Apoiada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), a paraense Jeniffer Correa foi uma das atletas que se destacou. “As lutas foram boas, achei que fui longe”, comenta. “Foi uma experiência. Ansiedade e felicidade ao mesmo tempo, por estar fazendo o que eu mais amo, o Jiu-Jitsu”.

“Eu me senti feliz e focada na minha preparação e em trazer medalhas para casa”, conta. Jeniffer recebeu três medalhas, uma de bronze no jiu jitsu com kimono e duas de prata na modalidade sem kimono, ou “No-Gi”. “Eu acho super necessário e importante o apoio da Seel, ao incentivar e também realizar sonhos”.

“Foi ótimo, uma experiência incrível”, também contou Ivy Hadassa Rodrigues, que conquistou a medalha de ouro. “Me sinto preparada para as próximas competições. Eu só tenho a agradecer à Seel pelo incentivo. Esse apoio é muito importante, sem ele eu não conseguiria ter essa oportunidade de disputar um campeonato fora do meu estado”, completou a atleta.

O secretário da Seel em exercício, Fabiano Scherer, destacou a importância do investimento do Estado nos atletas paraenses. “A gente recebe essas notícias das conquistas desses atletas sempre com muito orgulho, porque o governo do estado através da Seel trabalha para que todos os nossos atletas possam competir e conquistar o lugar mais alto do pódio” disse.



Texto com colaboração de Lucas Pinto – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação