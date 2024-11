Morre o jornalista cametaense Dina Larêdo, aos 58 anos, no auge da carreira

Morreu na manhã deste sábado o jornalista Dinan Larêdo, primo do jornalista e escritor Salomão Larêdo, que teve atuação em agências de comunicação, estações de televisão e assessorias de imprensa. Natural de Vila do Carmo, em Cametá, no Baixo Tocantins, onde nasceu de família de origem pobre, o profissional veio para Belém, onde venceu as dificuldades.

Dinan Larêdo era da turma de 1995 de Comunicação da Universidade Federal do Pará, tendo se formado em jornalismo no ano de 1999.

Ao falecer, Dinan Larêdo deixa viúva e filhos. Ele era filho do casal Tiago Moraes e Sime Larêdo. Apresentou programas de televisão e também atuou como repórter, enfrentando pautas polêmicas, pelo que, era conhecido e estimado pela população belenense.

O jornalista vinha enfrentando uma doença, contra a qual perdeu nesta manhã. O sepultamento de Dinan Larêdo ocorre nesse domingo, 24, mas o local ainda não foi informado pela família.

O radialista Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação se solidariza com a família do jornalista e diz que, neste sábado, o Jornalismo ficou mais triste e está de luto com mais uma perda inestimável.

Para o escritor e jornalista Salomão Larêdo, todos perderam. “Mesmo com todas as adversidades, todos que fazem essa caminhada e numa área da comunicação que a gente milita, sabe que é tão difícil e mal remunerada. Ele conseguiu vencer graças a Deus. Estava no auge dos acontecimentos, mas são os desígnios de Deus. A gente lamenta, era um grande camarada, um grande parente, tudo de grande,” finalizou.

