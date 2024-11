Ação integrada da Base Antônio Lemos apreende 5kg de entorpecentes no Marajó

Em operação de fiscalização realizada neste sábado (09), a equipe integrada da Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ teve êxito na apreensão de 5 quilos de drogas semelhante à maconha do tipo ‘Skank’. O entorpecente era transportado em meio a cestas básicas em um barco que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino à capital paraense.

A ação ocorreu no início da manhã, por volta de 7h30, quando policiais fiscalizavam a embarcação ferryboat “San Marino” durante abordagem preventiva. Com o auxílio do cão farejador “Thor”, a equipe pôde identificar em um dos porões da embarcação o material entorpecente.

Durante as vistorias a carga foi identificada escondida dentro de produtos alimentícios, acondicionados em três cestas básicas, que de acordo com informações, seria entregue em Belém. Ainda nas buscas foram encontrados um receptor de sinal pirata de tv a cabo e streaming, além de itens falsificados como tênis e relógios.

A apreensão soma ao quantitativo de 11.5 toneladas apreendidos desde o início de 2024, demonstrando a continua ação do Estado no combate ao tráfico de drogas, como destaca o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

“Estamos fazendo um trabalho sério de fiscalização e coibindo as drogas que são transportadas por nossos rios. Por isso tem sido acertada a estratégia das bases fluviais que vem resultando em maciças apreensões este ano”, afirma.

De acordo com o diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Segup, coronel José Vilhena, todos os objetos de origem ilícita, foram apreendidos e entregues à Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

“Mais uma vez as nossas equipes obtiveram resultados positivos com as fiscalizações de rotina. Além do trabalho de combate ao narcotráfico que vem sendo reforçado, tivemos também sucesso em coibir o transporte de materiais falsificados. Desta forma, continuaremos trabalhando de maneira contínua para garantir a tranquilidade à população ribeirinha”, disse o coronel José Vilhena.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Segup