MRN participa de conferência sobre novas economias na Amazônia e reforça importância da mineração sustentável

Belém recebeu entre os dias 6 e 8 de novembro, a 2ª edição da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. O evento, que busca fomentar um debate qualificado sobre o futuro econômico da região, contou com a participação de diversas empresas e especialistas do setor.

A Mineração Rio do Norte (MRN) marcou presença no evento, sendo uma das patrocinadoras e participando das atividades desenvolvidas. No dia 7 de novembro, às 14h, a empresa participou do painel “A Nova Mineração em Uma Agenda Estruturante e de Desenvolvimento nas Amazônias”. O debate contou com a presença do diretor-presidente da MRN, Guido Germani, destacando a importância da mineração sustentável para o desenvolvimento do setor no país.

“Participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento da mineração na Amazônia, sem deixar de lado o apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades locais. A MRN é uma empresa com 45 anos de história e acredito que temos muito a contribuir com o desenvolvimento da indústria de forma sustentável”, afirmou o diretor-presidente da MRN.

Durante o painel, foram discutidos temas como a relação da mineração com as comunidades, o investimento social, o conteúdo local e as parcerias para o desenvolvimento regional. A ideia é demonstrar que a mineração pode ser um parceiro estratégico para a construção de um futuro mais sustentável para a Amazônia.

“Oportunidade para ouvir todos que são protagonistas da Amazônia e contribuir com a construção de uma relação fortalecida entre o setor público, o setor privado, a sociedade civil e as comunidades”, completou Guido.

Imagens: Divulgação