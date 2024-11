Marudá celebra neste domingo o 35º Círio de Nossa Senhora das Graças

Será realizado neste domingo, 10, o 35º Círio de Nossa Senhora das Graças das Praias de Marudá, distrito do município de Marapanim, a terra do carimbo, a 160 quilômetros de Belém, região do Salgado, no nordeste do Pará. A comunidade pertence à Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, de Marapanim, Diocese de Castanhal.

O Círio de Nossa Senhora das Graças tem, neste ano, o tema “Com Maria, adorar e servir, eu vou” que, segundo o Padre Stanislau, significa a missão de cada cristão católico, que deve adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também, se colocar ao serviço de evangelizar, de catequizar, de ajudar ao próximo em necessidade, seguindo, assim, os ensinamentos de Deus por meio de Cristo.

O Círio de Marudá começou na época em que era pároco em Marapanim, Monsenhor Edmundo Saint’Clair Igreja, hoje com processo de canonização para ser o primeiro santo paraense junto à Arquidiocese de Belém e à Santa Sé, em Roma.

A comunidade, então, era coordenada pelos missionários Zé Mario – já falecido -, Deco, hoje estabelecido em Juiz de Fora, Minas Gerais, Pedro Lúcio entre outros pescadores cheios de fé em Deus e Maria Santíssima.

Monsenhor Edmundo defendia que o Círio é o de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, e era contra a realização de círio nos municípios em louvor aos padroeiros. Ele defendia que cada paróquia tivesse o momento forte de evangelização durante a festividade de seus padroeiros. Então, a comunidade conta que convenceu o pároco a realizar uma “Caminhada para Maria”, e Monsenhor apoiou a ideia.

Depois, ele foi celebrar e disse: “Vocês me tapearam; vocês fizeram foi um Círio, seus espertinhos! Agora, vocês já fizeram, se virem…” e assim deu seu aval para a realização do evento que volta a se repetir na manhã de hoje.

PROGRAMAÇÃO

Na noite de ontem, sábado, 09, foi celebrada a missa às 19h na Capela de Nossa Senhora das Graças, presidida pelo Padre Orlando que, hoje, exerce a função de pároco da Paróquia de São Francisco, na cidade de São Francisco do Pará e que já foi pároco de Nossa Senhora das Vitórias, de Marapanim, por cerca de dez anos. Depois, a Imagem da padroeira foi posta na berlinda e conduzida até a Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, onde, hoje, às 7h, será celebrada uma nova missa e aí começa do Círio, quando a santa percorrerá, na berlinda, as ruas de Marudá, rumo à Igreja na orla do distrito balneário, onde ocorre outra celebração e a bênção final.

Durante todas as noites haverá celebrações eucarísticas e novenas em honra a Nossa Senhora. A festividade, que ainda conta com arraial, onde são comercializadas comidas típicas, artigos religiosos, ocorrem sorteios de brindes em meio a bingos, se estenderá até o domingo, 17, quando será presidida solene ação eucarística e haverá a tradicional queima de fogos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar