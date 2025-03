Mundo – Ministra da Índia renuncia após caso com adolescente vir à tona

A ministra da Infância da Islândia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, teve seu pedido de renúncia aceito ontem, domingo, 23, pela presidente Halla Tómasdóttir. A política resolveu deixar o cargo após uma emissora local revelar que ela teve um relacionamento íntimo com um adolescente há mais de 30 anos.

De acordo com a TV RUV, Thórsdóttir teve um filho quando tinha 23 anos e o pai do bebê tinha 16. Ainda segundo a reportagem, o casal se conheceu em um grupo de jovens da igreja quando ele tinha 15 anos e ela 22.

Na Islândia é crime um adulto ter relações sexuais com um adolescente que ele ensina, emprega ou orienta. O que leva a crer que a atual ministra era líder do menino na igreja, mas ela nega.

Em sua defesa, ela diz que fazia parte do grupo de jovens e não tinha cargo nenhum de liderança, o que tiraria o impedimento legal do relacionamento entre eles. Ela também diz que o namorou durou algumas semanas, mas ele foi presente durante a gestação e o nascimento da criança que hoje é um adulto com 35 anos.

Depois que a criança nasceu, segundo a TV RUV, o pai pagou pensão até os 18 anos, mas não teve contato com o filho, chegando a procurar não só o governo, mas também a igreja para ter essa ligação. Thórsdóttir também nega essa informação e disse que o pai de seu filho fez poucas tentativas de contato.

Fonte e imagem: portal Pleno.News