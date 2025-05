O ator que abandonou Hollywood para trabalhar como policial na fronteira do México

Artista até teve alguns papéis nos últimos anos, mas está afastado da indústria cinematográfica há quase uma década.

Nem todos os astros de Hollywood estão fadados a seguirem como artistas diante das telas durante toda a vida. Enquanto alguns simplesmente não conseguem mais trabalhos depois de um período, outros decidem abandonar a carreira para se dedicarem a questões diversas.

Presente em grandes filmes de ação principalmente durante as décadas de 1980 e 1990, Steven Seagal está longe das câmeras há seis anos. Presente em projetos como A Força em Alerta, Nico – Acima da Lei, Difícil de Matar e Em Terreno Selvagem, o ator teve seu último trabalho em Hollywood no filme Acima da Lei, em 2019.

Mesmo antes dessa pausa, o artista já havia decidido parar com esse lado glamouroso da vida para se dedicar ao trabalho policial – e, assim, ficou conhecido como “caçador de imigrantes” quando se tornou vice-xerife do condado de Hudspeth, no Texas.

No período, era comum vê-lo em operações policiais, o que tornou reais algumas das imagens vistas apenas nas telonas. Houve uma certa controvérsia quando assumiu essa posição, mas o consenso é que seu trabalho na Lei não estava atrelado apenas à fama.

Outro aspecto relacionado a Steven que foi evidenciado nos filmes, mas esteve presente em sua vida fora das telas é a sua dedicação às artes marciais. Além de conquistar a faixa preta, ele chegou a fundar uma escola de Aikido, uma modalidade de arte marcial, no Japão.

Desde 2018, o artista está envolvido com a vida política, atuando como representante especial para relações humanitárias entre a Rússia e os Estados Unidos. Há quase dez anos, o ator havia sugerido a produção de Acima da Lei 2, algo que, embora não tenha se concretizado, segue na página de Seagal no IMDb como um futuro projeto.

Reprodução Adoro Cinema :Diego Souza Carlos