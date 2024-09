Obra do Pedalinho de Salinópolis não foi realizada pelo ex gestor, verdadeiro responsável pela obra

Moradores do município de Salinópolis esperam, desde 2017, que seja concluída a obra da orla do Pedalinho, cujos recursos, de mais de R$ 10 milhões, foram repassados por meio de convênio com a prefeitura, na gestão do então prefeito Paulo Henrique – o PH. Mesmo sem ter tido competência para concluir a obra, cuja verba desapareceu, quase à totalidade, dos cofres da Prefeitura, PH quer voltar a governar a cidade. Os recursos, repassados pelo atual governador Helder Barbalho que, na época, exercia a função de Ministro de Estado da Integração Nacional, foram entregues aos cofres públicos na gestão de Paulo Henrique e, inclusive, Helder chegou fazer vídeos que publicou em suas redes sociais, dizendo de sua esperança de ver o investimento concluído para fazer a felicidade dos habitantes da chamada “Atlântica Paraense”.

Porém, passados três anos, somente 2020, PH fez um vídeo ao lado do procurador geral do município e de outro advogado, para tentar justificar o injustificável: “que as obras não haviam sido terminadas até então, porque as empresas que ganharam a licitação teriam incorrido em falhas técnicas que iam de encontro ao edital”.

E prefeitura ficou de abrir uma nova licitação, que deveria estar com tudo resolvido em exatos noventa dias. Porém, nada mais foi feito nem dito por PH, que terminou seu mandato e deixou a obra apenas iniciada. Portanto, como obviamente o dinheiro deixado no caixa da Prefeitura não daria para dar andamento na obra. Informações dão conta de que o atual prefeito ainda tentou correr atrás e aumentar o prazo que já estava encerrado, porém, por incompetência do gestor passado, não foi possível.

E, assim, o pedalinho tão sonhado pela população jamais saiu do papel por causa da inoperância do governo municipal daquela época.

As informações que correm, são de que o então prefeito PH não teria concluído a obra por “incompetência” e, também, porque a empresa que ele gostaria que tivesse vencido a concorrência ficou de fora do processo licitatório. Assim, ele não se incomodou e nem tampouco disse o que aconteceu com o dinheiro do convênio firmado entre a prefeitura e o Ministério da Integração Nacional.

HISTÓRICO

O caso do Pedalinho é apenas mais um, envolvendo obras que o dinheiro estava no caixa da Prefeitura de Salinópolis durante a gestão de Paulo Henrique, mas que não foram realizadas, como dos banheiros que seriam construídos na área turística do município, e outra infinidade de obras não concluídas ou nem começadas, o que, segundo a população do município causa descontentamento, revolta e indignação.

