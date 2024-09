Raquel Santiago pede perdão a Yudi e Mila por mal-entendido

Nesta quinta-feira (19), a pastora Raquel Santiago veio a publico pedir perdão a Yudi Tamashiro e sua esposa, a cantora Mila Braga, após relembrar um mal-entendido que ocorreu na edição de 2023 do Troféu Gerando Salvação.

Na época, Yudi, que foi convidado para trazer uma palavra, afirmou que não tinha visto ninguém orar e pediu que todos orassem.

Na edição deste ano, a líder religiosa repudiou a declaração do cantor, pois acredita que todos os louvores cantados no evento passado vieram de orações, geradas dentro de um quarto. Após isso, Raquel Santiago passou o microfone para o seu pai, o apóstolo Valdemiro Santiago, orar.

Momentos depois, Yudi e Mila, que estavam previstos para anunciar os vencedores da categoria Feat do Ano, deixaram o evento constrangidos.

– Na minha cabeça, como as canções, pra mim, realmente representam orações, todas elas são oriundas de uma oração; então, a gente já estava ali em momento de oração, a gente fica em momento de oração o tempo todo. Inclusive, pra você que não sabe, a grande parte, 90% talvez, ou talvez até todos os cantores que sobem pra cantar ali (…) fazem uma oração, antes de subir. (…) Então, na minha cabeça, realmente são muitas as orações feitas durante a premiação – disse Raquel Santiago, pelas redes sociais.

E continuou:

– Fui com o propósito de iniciar o troféu fazendo uma oração, mas eu não achei justo simplesmente chegar lá e fazer a oração e não mencionar a pessoa que me inspirou a fazer essa oração. E foi por esse motivo que eu falei do Yudi. (…) Talvez, não orações que foram vistas por todos vocês, mas estavam acontecendo muitas orações ali. Foi isso que eu quis dizer – justificou.

Raquel Santiago ressaltou que não teve a intenção de humilhar, expor ou se vingar do fato ocorrido no ano passado.

– Quando eu citei o Yudi, não foi com nenhuma intenção de humilhar, de expor, muito menos de me vingar de algo que nunca aconteceu. Eu nunca tive nenhum problema com o que foi dito para querer me vingar. Pois, pelo contrário, a vontade era de honrar e falar… “Está vendo, ó, você falou e agora eu vou fazer o que você falou, porque você me abriu os olhos para isso” – disse.

A declaração da pastora, durante a transmissão ao vivo, incomodou internautas que não pouparam críticas a ela.

– A minha tristeza hoje não é pelas pessoas que estão me xingando, que estão tentando destruir a minha imagem com relação a isso. A minha tristeza é por ter aborrecido a um casal que eu sei, que estava se empenhando na votação, que se empenhou para arrumar uma roupa para estar ali, que se programou para aquilo, que tem um carinho e uma admiração, sempre tiveram um carinho e uma admiração pelo meu projeto, porque eles me falaram isso, e que eles saíram de suas casas para estarem ali comigo, e levantaram chateados e foram embora chateados.

E continuou:

– A intenção do Troféu Gerando Salvação nunca foi essa. Muito pelo contrário. Todos que chegam ali são sempre muito bem recebidos. Quando algo sai fora da linha e alguém se sente não bem recebido, eu sempre fico muito triste e corro atrás de corrigir isso. Porque o troféu só foi criado para trazer carinho para aqueles que são provedores dentro da obra de Deus. Aqueles que doam sua vida em prol de falar do Evangelho. Então, nunca eu quis que alguém se levantasse dali e saísse realmente chateado, magoado – afirmou.

Raquel deixou claro seu arrependimento pelo ocorrido.

– E, por isso, eu estou passando aqui para pedir perdão mais uma vez. Eu já pedi perdão, obviamente, tentei falar com eles para me desculpar, mas como foi dito isso de uma forma pública e como eles se sentiram expostos de uma forma pública, eu faço questão de passar aqui de uma forma pública também, para pedir perdão, se eu os chateei, se eu os magoei, se eu os constrangi de alguma forma, porque nunca foi a minha intenção – disse.

A idealizadora do evento convidou Yudi para realizar uma oração na próxima edição do Troféu Gerando Salvação.

– De coração, eu amo a vida de vocês, espero que você possa estar conosco no próximo, quem sabe até mesmo, pra realizar uma oração. E que seja tudo pra honra e glória do nome do Senhor Jesus – finalizou.

Fonte: Pleno News/Foto: Pleno.News