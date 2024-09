Pablo Marçal volta a afirmar que a direita não tem dono

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, voltou a dizer que “a direita não tem dono”. A declaração foi feita nesta segunda-feira (2), durante a participação do empresário no programa Roda Viva, da TV Cultura.

– A direita não tem dono. A liberdade não tem dono. Liberdade não é um gado – disse.

Durante a conversa, Marçal também comentou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e disse que o ex-chefe do Executivo “falou com a própria boca” que o emedebista “não é o candidato dos sonhos”. Marçal também afirmou não ter medo de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

– Qualquer exagero que tiver da parte dele, que ele responda por tudo. Agora, o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo [sobre a suspensão do X no Brasil] – declarou.

O empresário avaliou que o STF está muito “político” e, em mensagem para os ministros da Corte, afirmou que o país precisa ser reunificado e que não precisa da politização a que o Tribunal está sujeito hoje. Marçal disse, porém, que não pretende “arrumar problema” com a Corte.

– Já estou arrumando problema com governador do estado, prefeito de São Paulo, presidente da República. Vou arrumar problema com STF? – completou.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Cultura