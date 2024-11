Pacheco afirma ter tendência de encerrar vida política em 2027

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse tender fortemente a encerrar sua carreira política em 2027 – em 2026, termina o mandato do parlamentar. A afirmação foi feita aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), durante o podcast PODK Liberados, em entrevista exibida na RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo (24).

– Eu me considero realizado na política e encerraria meu mandato em 2027. A decisão sobre o futuro político é algo que me permito decidir após terminar meu mandato. Hoje tenho tendência muito forte a encerrar minha vida pública em 2027 do que ser candidato em 2026 – apontou.

Ainda assim, o político ressaltou que o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais, já manifestado em falas anteriores do petista, “é algo que todo político gostaria de ter”. Pacheco disse também que não teria nenhum problema em exercer a sua profissão, de advogado, como exercia antes da vida política.

O presidente do Senado falou ainda sobre seus mandatos anteriores – como deputado federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados – e, questionado sobre uma possível atuação no Poder Judiciário, afirmou que “é um convite que a gente dificilmente recusa, é algo que o destino vai levando”.

