Pará Negócios é aberta com previsão de faturamento de mais de R$ 20 milhões

Foi oficialmente aberta em solenidade na tarde de ontem, sexta-feira, 29, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a 11ª Feira Pará Negócios, da Associação Comercial do Pará, com um pool de empresas de todo o Estado para apresentar em 250 estandes, um mix com todo o tipo de negócios. A feira tem o patrocínio do Governo do Pará, por meio do Banco do Estado do Pará – Banpará e de diversas empresas e entidades públicas, com previsão de faturamento de de 20 a 30 milhões de reais em negócios, além de estimativa de público de 20 mil visitantes em três dias de evento que se estende até amanhã, domingo, 1º.

Na abertura do evento se fizeram presentes o ministro do Turismo, Celso Sabino, secretários de Estado, senadores, deputados e empresários dos segmentos comercial e industrial. A fita foi descerrada na entrada da feira pontualmente às 18h. Em seguida, as autoridades percorreram os estandes em vistoria ao que foi montado de novidade e se dirigiram para o auditório, onde foram entoados os hinos Nacional e do Pará, começando, assim, a série de intervenções, onde todos frisaram a importância de Belém, que será a sede da COP 30 em 2025, sediar eventos de grande magnitude empresarial, como a Pará Negócios, turísticos e de discussões de temas de interesse público, caso da situação do clima e da preservação do meio ambiente com sustentabilidade, para que os povos da Amazônia possam sobreviver dignamente, afastando-se dos piores índices de pobreza.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, “o setor produtivo aquece o turismo, uma vez que a feira atrai pessoas e gera negócios no ramo. Participar deste momento é muito importante, já que a feira faz parte do calendário anual entre as programações mais importantes do Estado”, destacou.

A presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald, disse que “temos muito trabalho com a educação empresarial e ambiental, mostrando que é possível conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente”.

A empresária e publicitária Brenda Ramos, vice-presidente de novos negócios da R3 Comunicação, empresa que é uma das expositoras da Pará Negócios 2024, disse que as comunicações estão cada vez mais em alta e com um mix de produtos novos. Representando o site Amazônia+TV, o Instituto Amazônia Mais, a R3 apresenta uma série de produtos como o Agro Amazônia, Belém 400, Amazônia em Tempo, Amazônia Ciência, Raízes da Amazônia, Laços da Amazônia, Expedição Amazônia e Pensar Amazônia. Para a jovem Brenda Ramos, é uma experiência incrível trazer para a Pará Negócios deste ano uma empresa que apresenta a Amazônia em todos os aspectos e nuances, com seu povo, sua cultura, seus costumes, sua culinária e exoticidades, caso da Ilha do Marajó. “A Amazônia Paraense é mostrada pelo site Amazônia+TV com um noticiário específico, técnico, diferenciado, o que faz com que o site se destaque como um veículo de comunicação voltado para a causa da Amazônia em todos os seus segmentos, feito por profissionais jornalistas, radialistas e blogueiros da mais alta qualidade profissional”.

ESTANDE

No estande onde se faz presente a R3 Comunicação, estão também a Associação dos Municípios do Marajó, a Henvil Transportes e Hotel Ilha do Marajó, além dos trabalhadores que vendem os produtos do Marajó, como artes em cerâmica, couros, confecções, enfeites, bijuterias, biojóias entre outros. O estande tem a coordenação do jornalista Pedro Medina, assessor da Amam e membro efetivo do conselho editorial do portal Amazônia+TV.

Conforme disse o jornalista, esta é a primeira vez que a R3 Comunicação se apresenta na Pará Negócios juntamente com a AMAM e outros expositores do estande. “A gente meteu o peito, pegou a parceria da Henvil, do Hotel Marajó e estamos aqui. Está tudo ótimo, estamos felizes, os nossos amigos estão vendendo. Eu prevejo uma grande e lucrativa experiência com apoio do nosso site Amazônia+TV.

“Quem promove é a Associação Comercial do Pará, em parceria com grandes empresas, o Governo do Estado, a Faepa, a Fiepa, a Fecomércio. São muitos interesses envolvidos, para que isso se promova, cresça e apareça e dê chance para toda essa gente que está aqui e que é o grande objetivo da feira, a Pará Negócios, tipo um mercado persa, que abre perspectivas para quem está crescendo, ainda mais agora, com a COP 30 batendo à nossa porta”, disse Pedro Medina.

Ele acrescentou que tem novidades para este sábado. Trata-se da presença, no estande, do Mestre Bola, que apresentará as comidas mais emblemáticas do Pará, especialmente do Marajó, como o Turu, Primo do Vaqueiro, Panqueca Marajoara. A comida marajoara vai invadir aqui. Vai ser um estrago”, bringou Medina.

Texto e imagens: Roberto Barbosa/Ronabar