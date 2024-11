Governo do Estado destaca potencial regional na abertura da 11ª Pará Negócios

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson, representou o Governo do Pará na cerimônia de abertura da 11ª Feira Pará Negócios 2024, em Belém, na noite de sexta-feira (29). Com o apoio do Governo do Pará, o evento, que este ano traz o tema “Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável”, é realizado pela Associação Comercial do Pará (ACP). A programação se estende até domingo (1º de dezembro), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), integra a programação com um estande, onde há produtos de empresas genuinamente paraenses de vários segmentos, como alimentício, bebidas, biojoias, artesanato, fitoterápicos, cosméticos, e aromaterapia.

A solenidade também contou com a participação do ministro do Turismo, Celso Sabino; da presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald; de outros secretários de Estado e do deputado estadual Fábio Freitas.

Vitrine empresarial – Paulo Bengtson destacou a importância da ACP, afirmando que a entidade, há 205 anos, contribui para a melhoria do ambiente de negócios e o desenvolvimento da classe empresarial paraense.

“A Feira Pará Negócios se destaca como uma importante vitrine empresarial, permitindo que a sociedade paraense conheça as potencialidades regionais. É um grande orgulho estarmos aqui, representando o Governo do Estado do Pará, que tem sido pioneiro nessas iniciativas”, frisou o secretário.

Segundo ele, a feira já é a maior de todas. “Desejo a todos um evento de sucesso e a concretização de negócios promissores”, acrescentou o titular da Sedeme.

Sustentabilidade – Elizabete Grunvald destacou que a “Pará Negócios” movimenta o cenário econômico do Estado, gerando conexões, educação e oportunidades promissoras. “Com o tema ‘Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável’, a feira coloca o Pará no centro das discussões globais sobre práticas empresariais sustentáveis, alinhando-se à realização da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas) em Belém. A feira representa um movimento estratégico, que não apenas fortalece a economia local, mas também impulsiona a adoção de práticas sustentáveis e estimula a inovação nas cadeias produtivas. Temos a certeza de que este Estado possui todo o potencial para continuar crescendo e contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil”, ressaltou a presidente da ACP.

O ministro Celso Sabino parabenizou os organizadores, destacou o potencial do Pará na realização de eventos dessa magnitude e afirmou que o Estado fará história com a realização da COP 30. “Parabéns a todos os parceiros, aos apoiadores, aos patrocinadores. Desejamos que tenham muito sucesso nas próximas horas e nos próximos dias, e que grandes negócios surjam a partir da realização deste grandioso evento, que já integra o calendário dos grandes eventos do Pará”, reiterou o ministro.

Estrutura – Mais de 250 expositores apresentam produtos e serviços na Feira Pará Negócios. Cerca de 30 mil visitantes são esperados nos três dias de evento. A expectativa é gerar R$ 20 milhões em negócios e capacitar gratuitamente 10 mil pessoas em diversas áreas.

A programação é diversificada, incluindo palestras, workshops, pitches, rodadas de negócios, atrações culturais e debates sobre vários temas, como COP 30, bioeconomia e desenvolvimento sustentável.

Serviço: 11ª Feira Pará Negócios 2024, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, até domingo (1º de dezembro), das 10h às 22h. Programação técnica a partir de 9h. Entrada gratuita.

