Paysandu perde para o Sport Recife e está a um passo da Zona de Rebaixamento

O Paysandu que se apresentou na Arena Pernambuco na noite dessa segunda-feira, 10, não parecia aquele que venceu a Copa Verde. A equipe bicolor se mostrou bastante apática, deixando que o adversário mostrasse com garra ser o dono da casa e, num de seus melhores momentos, balançou a rede. Final 1 a 0 para os pernambucanos.

A partida, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Todos são unânimes em perguntar aonde estava a equipe que derrotou o América-MG na partida da oitava rodada, em Belém. Os bicolores não se acertavam no gramado. Fabrício Domínguez foi o autor do belo gol do Sport Recif que derrotou o Papão da Curuzu em Pernambuco, quebrando uma série de invencibilidade ao comando d técnico Hélio dos Anjos.

Foram 90 minutos de sufoco para o Paysandu, o tempo todo com sua defesa ameaçada pela equipe permanbucana.

Diante do resultado, o Papão permanece com oito pontos, na 16ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, e precisa vencer no próximo jogo para não correr riscos de voltar à zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a décima do Brasileirão, os bicolores enfrentam o Ituano, no estádio Novelli Júnior. Já o Sport, que ascendeu à 5ª posição, com 15 pontos, vai receber o Mirassol, em casa. O jogo do Bicola terá a cobertura da Super Rádio Marajoara com a equipe dos Titulares do Esporte e o portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagens: José Luís Totti/Agência Paysandu