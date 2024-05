PC prende suspeitos de extorsão mediante sequestro contra funcionários bancários

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), em parceria com diversas unidades policiais de outros Estados, deflagrou nos dias 4, 5 e 6 de maio, a “Operação Saturno”. A ação resultou na captura de dois homens envolvidos no crime de extorsão mediante sequestro contra funcionários de uma agência bancária do município de Santa Maria do Pará, no nordeste estadual.

O caso – No dia 15 de fevereiro de 2023, criminosos renderam o gerente e o tesoureiro da agência. Na ocasião, explosivos foram amarrados nos corpos dos reféns e eles foram obrigados a irem até o banco e repassarem valores ao grupo criminoso.

Assim que foi notificada acerca do acontecido, a PCPA iniciou as investigações para capturar os envolvidos e conseguiu prender dois deles durante a operação, que aconteceu em quatro Estados. O primeiro suspeito foi encontrado na cidade de Teresina, no Estado do Piauí. Ele, além de ter sido preso pelo crime narrado, também recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de adulteração de veículos automotores.

O segundo foi localizado e capturado no Estado de Minas Gerais, no município de Frutal. Além disso, dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades de Timon, no Maranhão, e Morada Nova, Ceará.

Além das forças da PCPA, participaram da operação o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil do Piauí (DRACO/PCPI), Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI/PMCE), Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco (DEPATRI) e Delegacia de Polícia de Frutal da Polícia Civil de Minas Gerais.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, frisou que a operação “é uma ação conjunta entre as forças de segurança de diferentes estados e demonstra o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e garantir a segurança pública, reforçando a importância da colaboração efetiva entre as instituições policiais.”

Por sua vez, o titular da Denarc, delegado Fausto Bulcão afirmou que a operação Saturno demonstra o trabalho de excelência investigativa realizado pelas equipes da Delegada de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA).

“Nossas equipes se deslocaram até o local do crime e colheram os elementos de campo que possibilitaram a identificação da autoria delituosa com provas que subsidiaram os pedidos de cautelares à justiça, sendo que através da atividade de inteligência foi possível localizar os indiciados e realizar as capturas em outros Estados da Federação, por meio da parceria com órgãos de segurança desses estados. Tal operação deixa claro que o crime que vier a ser cometido em território paraense será solucionado e os responsáveis serão presos e responsabilizados, independente da distância”, pontuou.

A Polícia Civil do Pará segue investigando o caso.

Texto de Paula Almeida sob supervisão de Laís Menezes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação