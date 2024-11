PCPA realiza ação conjunta e prende faccionado que roubou R$100 mil em comercio de Itaituba

Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil do Pará executou uma ação conjunta com a Polícia Civil de Roraima e capturou um homem que estava foragido após cometer um roubo no valor de R$100 mil no Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba. O suspeito possuía envolvimento com facção criminosa e foi detido na cidade de Boa Vista, em Roraima.

Segundo o inquérito policial, o investigado teria deixado o Pará, após roubar, acompanhado de um comparsa, um comércio de metais preciosos que ficava localizada no distrito itaitubense. O crime ocorreu no dia 17 de maio deste ano, e resultou em um prejuízo de R$ 100 mil para a empresa vítima.

Desde então, o suspeito se encontrava foragido. No entanto, ele foi localizado e preso após o compartilhamento de informações entre a PCPA e PCRR.

“As equipes de Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos conseguiram levantar informações sobre o paradeiro do alvo e, assim, contatar as equipes da Polícia Civil de Roraima que, com o apoio da GATE, cumpriram o mandado de prisão que tinha sido expedido contra o suspeito”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O segundo envolvido no crime já havia sido detido. Ele foi capturado em Manaus, no Amazonas, no final do mês de junho. A ação policial foi executada pelos agentes de Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida, que eram responsáveis pelo caso e representaram a PCPA durante mais essa ação conjunta.

“Neste dia, com apoio de policiais civis da Delegacia de Castelo dos Sonhos e de policiais civis e militares do Estado de Roraima, conseguimos prender o último envolvido no crime. Esta ação resultou de um intenso trabalho de inteligência e de uma parceria interestadual, onde foi cumprido a ordem judicial em Boa Vista”, enfatizou João Milhomem, diretor da Delegacia de Moraes Almeida.

Texto: Paula Almeida, sob supervisão de Lilian Guedes-Ascom/PC

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação