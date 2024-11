Instituto Estadual e Fundação Carlos Gomes abrem inscrições para Simpósio de Saxofone

Estão abertas as inscrições gratuitas para o I Simpósio de Saxofone do IECG, que terá masterclass e palestras com saxofonistas convidados. A oportunidade faz parte do projeto de Extensão Ensemble de Saxofones Experimental. A programação será realizada no dia 22 de novembro, das 14h às 18h, na Sala Ettore Bosio do Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém.

O simpósio oferece 40 vagas para alunos e ex-alunos dos cursos de música do Instituto, além de abrir suas portas para alunos de outras instituições. Na palestra/masterclass “A performance do saxofone na música erudita”, o renomado saxofonista Dilson Florêncio irá explorar as nuances e técnicas dessa rica tradição musical.

Já na palestra/workshop “A performance do saxofone na música popular”, o talentoso Elias Coutinho, acompanhado do seu grupo, mostrará como o saxofone se adapta e brilha nos mais diversos estilos populares.

Inscrição: www.fcg.pa.gov.br

Foto: Divulgação