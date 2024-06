Tiradentes conquista Copa de Futebol Feminino Sub-17 ganhando de Paysandu e Clube do Remo

O Tiradentes, o tigre do futebol paraense, fez valer as afiadas garras na Copa Pará de Futebol Feminino Sub-17, sagrando-se campeão invicto.

Derrotou os times considerados favoritos no desenrolar da competição realizada sob auspícios da Federação Paraense de Futebol [FPF].

As tigresas ao comando do técnico Dhones Clay disputaram sete jogos entre os quais três contra o Clube do Remo.

Marcaram 25 gols e sua defesa deixou passar apenas cinco bolas. Raiana com cinco tentos foi a principal goleadora do Tiradentes.

A campanha das meninas das garras demolidoras foi:

Tiradentes 2 x 0 Paysandu

Tiradentes 2 x 0 Clube do Remo

Tiradentes 3 x 0 Esmac

Tiradentes 5 x 0 Boca Juniors

Tiradentes 7 x 2 Cruzeirão

Tiradentes 3 x 1 Clube do Remo

Tiradentes 3 x 2 Clube do Remo

Jogadoras campeãs: Bianca Coelho, Ingrid, Isis, Camilly, Ana Lu, Yasmin Almeida, Rebeca, Sophia Bastos, Roannny, Raiana, Fernanda, Sabrina, Rute, Mônica, Andrya, Paulinha, Mayse, Sofia Ramoa, Maria Helô, Débora e Anny.

Técnico: Dhones Clay Oliveira; Vitor Braga, preparador físico; Augusto Alcântara, auxiliar do preparador físico; Alyne Cardoso dos Santos, preparadora de goleiras; Elias Braga, fisioterapeuta; Leonardo Coelho, diretor; Sandoval Cardoso, presidente.

O time Sub-17 vai ser base do Sub-20 na Copa Pará, também organizada pela FPF. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação/Léo Tiradentes