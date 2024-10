PF apreende mais de R$ 1 milhão no aeroporto. Responsável pelo dinheiro foi preso em flagrante por crime eleitoral e a aeronave apreendida.

A Polícia Federal flagrou o transporte de R$ 1.149.300,00 não declarado em um jato de pequeno porte, no Aeroporto Internacional de Belém. A abordagem ocorreu por volta das 10h30 desta sexta-feira, 04, quando o veículo estava prestes a decolar.

O dinheiro estava em uma mala com um funcionário público, que foi preso em flagrante. O crime eleitoral foi evidenciado pelo contexto da investigação sigilosa da PF, que sugere que seria usado para compra de votos. O alvo também foi autuado por porte ilegal de arma, pois estava com uma pistola e quatro carregadores municiados, em desacordo com a legislação vigente. Também foram apreendidos aparelhos celulares.

Piloto e copiloto não foram presos, pois a investigação e o contexto do flagrante não indicaram conexão deles com os crimes. A aeronave, avaliada em cerca de R$ 11 milhões, foi apreendida.

Um inquérito foi aberto para esclarecer as circunstâncias dos crimes e descobrir quem seriam outros envolvidos na prática criminosa.

Imagens: Ascom/SRPF-PA