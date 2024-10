Paysandu perde por 3 a 2 para o CRB e Hélio dos Anjos e se aproxima do Z4 em Maceió

O Paysandu encarou o CRB, de Maceió, na noite desta sexta-feira, 04, perdeu a partida por 3 a 2 e volta para casa com a oitava derrota fora de casa, além de ter se aproximado, mais ainda, da zona de rebaixamento. O clube de Alagoas, agora, é comandado por Hélio dos Anjos, ex-técnico bicolor demitido há menos de um mês. Diante do resultado, o CRB, que também luta contra o rebaixamento, chega ao mesmo número de pontos do Papão da Curuzu, 33, mas com vantagem por causa do critério de gols que o coloca à frente do clube de Márcio Fernandes, que fez julgamento errado na hora de mexer nas peças que estavam jogando mal no estádio alagoano.

A análise do jogo desta noite mostra que as duas equipes jogaram péssimo. O CRB teve mais sorte porque venceu a partida pelo placar de 3 a 2 contra seu concorrente direto, o Paysandu, que luta com todas as forças para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, para onde subiu seu maior adversário no Pará, o Clube do Remo, que busca o bicampeonato da Terceirona. Jean Dias e Borasi abriram o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁpara o Papão e Anselmo Ramon, Hereda e Facundo Labandeira, descontaram para o time alagoano, que venceu de virada. O resultado deixou o time na 14ª posição, com 33 pontos, acima do Paysandu, que caiu para 15, com os mesmos 33 pontos e ainda pode terminar esta 30ª rodada na maldita zona de rebaixamento, a depender da combinação de resultados. O técnico Márcio Fernandes recebeu cartão vermelho durante a partida e Hélio dos Anjos, que está brigando contra o Papão na Justiça Trabalhista, pode ter se sentido regozijado com o resultado, ele que deixou o comando do Papão há menos de um mês.

Na próxima rodada, em casa, que ocorre na sexta-feira, 11, dia da Procissão do Traslado de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica Santuário ao Santuário de Ananindeua, o Paysandu recebe a Chapecoense. O jogo terá a cobertura da Super Rádio Marajoara e portal internacional de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Faltam oito rodadas para que o Paysandu se reabilite e corrija as falhas, sobretudo as cometidas nesta noite em que se viu dois times perdidos, com jogadas erradas e mudanças erradas na parte técnica.

