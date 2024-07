Polícia Civil deflagra operação contra extorsão em Moju no nordeste paraense

A Polícia Civil do Pará (PCPA) montou uma força-tarefa, na segunda-feira, 29, para cumprir mandados de prisões preventivas resultantes de investigações dos crimes de extorsão, associação criminosa armada, corrupção de menores e incêndio no município de Moju, no nordeste do Pará. Durante a operação, dois homens foram presos preventivamente sob ordens do juiz criminal da Comarca da região. Foram apreendidos dois aparelhos celulares que serão periciados.

O delegado-geral, Walter Resende, destaca a importância e incansável trabalho da polícia contra esses tipos de o crime.

“A Polícia Civil do Pará intensificou o combate às facções criminosas e às suas práticas criminosas. Nosso objetivo é desarticular esses grupos e garantir a segurança dos comerciantes e da população”, pontuou.

Um suspeito com mandado de prisão preventiva em aberto não foi localizado e encontra-se foragido.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, as investigações apontam que os suspeitos têm envolvimento em exigências de pagamentos de valores por comerciantes, corrupção de menores, incêndio e outros delitos praticados contra duas empresas na região, sendo uma de transporte e outra que atuam com produção de óleo de palma.

“Os alvos foram localizados na zona urbana da cidade e presos. Há indícios de que os dois presos atuavam em grupo com uso de arma de fogo praticando diversos delitos contra comerciantes e empresas da região, incluindo extorsão, incêndio e corrupção de menores”, contou o delegado.

OS CRIMES

As investigações começaram a partir da extorsão e incêndio na garagem de uma empresa de transporte registrado em 18 de julho deste ano, por volta das 20h, na cidade de Moju. Na ocasião, três indivíduos armados invadiram a garagem da empresa, renderam funcionários, roubaram objetos pessoais dos funcionários e incendiaram um ônibus, exigindo pagamentos de dinheiro, praticando extorsões para uma suposta caixinha destinada ao financiamento do grupo criminoso. Em ato contínuo, os suspeitos tentaram incendiar um ônibus, mas não conseguiram.

Os presos também estão sendo investigados pelo incêndio de tratores de uma empresa que produz óleo de palma, ocorrido, na última sexta-feira (26), na PA 252, zona rural de Moju. Segundo o boletim de ocorrência, quatro homens armados renderam funcionários e forçaram-nos a incendiar três tratores. Os criminosos filmaram a ação e ameaçaram novos ataques caso não recebessem contato da empresa para o pagamento da caixinha.

A ação contou com atuação de 10 policiais civis e durante os interrogatórios houve confissão dos presos, os quais foram transferidos para o presídio de Abaetetuba e ficarão à disposição da Justiça.

As investigações continuam para encontrar outros envolvidos com as ações criminosas. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Imagens: Agência Pará