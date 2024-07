Plano de Manejo Integrado impulsiona conservação e desenvolvimento sustentável

O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e a Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia ganharam, o primeiro Plano de Manejo Integrado. O documento representa um marco para a conservação e gestão dessas Unidades de Conservação (UCs), localizadas em São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, e traz benefícios importantes para a população e o meio ambiente.

O lançamento do Plano contou com a presença do governador, Helder Barbalho; do presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Nilson Pinto; entre outras autoridades.

A nova versão revisa o documento original do Parque, datado de 2006, e introduz a primeira versão voltada para a APA. O trabalho foi desenvolvido com o apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e com a participação ativa da comunidade local.

“Esse documento é fruto de um esforço coletivo, envolvendo cientistas, educadores, gestores públicos e a própria comunidade. Ele é fundamental para a preservação dos recursos naturais e culturais das nossas áreas protegidas. Ver o quanto a comunidade está engajada e comprometida com a preservação do meio ambiente é inspirador e estamos todos juntos nessa missão”, destacou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

A metodologia utilizada para a elaboração do Plano segue o modelo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que valoriza o conhecimento local e tradicional. “Nós tivemos a oportunidade de contribuir com nossos conhecimentos e experiências e isso foi essencial para criar um documento que realmente atende às necessidades das áreas e das pessoas que vivem aqui”, afirmou o chefe da brigada de incêndio, Gesivan Alves.

RELEVÂNCIA

Localizadas na transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, as duas UCs são de extrema importância para o estado do Pará. A região é rica em biodiversidade, com diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Além disso, possui um valor histórico e cultural inestimável, com sítios arqueológicos que atestam a presença humana pré-histórica.

Para o biólogo do Ideflor-Bio, Wagner Bastos, “essas áreas são um verdadeiro tesouro natural e cultural. Portanto, o Plano de Manejo Integrado é uma ferramenta de grande importância para assegurar que essas riquezas sejam preservadas para as futuras gerações”, enfatizou.

OPORTUNIDADES

O documento também visa promover o desenvolvimento sustentável da região, incentivando atividades como o ecoturismo e a pesquisa científica. “Com o Plano, podemos não apenas proteger o meio ambiente, mas também promover o desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda para a população”, explicou a gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes.

A participação ativa da comunidade local é um dos pilares do Plano, garantindo que as estratégias de conservação respeitem e integrem os saberes tradicionais. “Nós, moradores, nos sentimos parte desse processo. É um orgulho saber que nossas vozes foram ouvidas e que podemos contribuir para um futuro mais sustentável”, ressaltou Maria Madalena Lopes da Silva, primeira condutora de trilhas da Serra das Andorinhas.

O Plano de Manejo Integrado foi entregue na versão impressa para os conselheiros das UCs, instituições de ensino, órgãos parceiros e também está disponível para consulta no site do Ideflor-Bio. Ele representa não apenas um compromisso com a proteção do meio ambiente, mas também com o desenvolvimento social e econômico da região. A expectativa é que, com a continuidade e o apoio de todos os envolvidos, esses objetivos sejam plenamente alcançados em benefício da natureza e da população local.

Imagens: Agência Pará de Notícias