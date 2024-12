Polícia faz ação contra golpistas que se passavam por Dorival Jr

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) uma operação que investiga um grupo de estelionatários que se passava pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, para aplicar golpes em jogadores de futebol por meio de um aplicativo de mensagem.

Batizada de Operação Mascarado, a ofensiva cumpre três mandados de busca e apreensão em sete endereços na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, os golpistas utilizavam tecnologias para burlar áudios com a voz de pessoas ligadas ao meio de futebol e, assim, pediam dinheiro sob a alegação de que ele seria usado em projetos sociais.

A suspeita da polícia é que os investigados tenham editado entrevistas ou usado Inteligência Artificial para simular a voz de Dorival. O treinador só descobriu o golpe após jogadores que fizeram transferências para os estelionatários entrarem em contato com ele.

Além do técnico, a quadrilha também teria se passado pelo ex-jogador Elias, que atuou em times como Corinthians e Flamengo. A apuração policial identificou que os bandidos usaram uma foto do ex-atleta em um perfil falso no WhatsApp para pedir ajuda a financeira a outros jogadores, ex-jogadores e técnicos para supostamente salvar uma criança com uma doença rara.

As investigações identificaram ao menos dois jogadores que foram enganados e chegaram a repassar valores aos golpistas, um deles seria o meia Oscar, ex-jogador do Internacional e que já atuou pela Seleção Brasileira. Foi pelas contas dos atletas que sofreram o golpe que os policiais conseguiram identificar os criminosos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rafael Ribeiro/CBF