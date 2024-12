Evolução na fiscalização ambiental no Pará é destaque em ‘Congresso Amazônico’

Durante a realização do 1° Congresso Amazônico de Meio Ambiente, na quarta-feira (11), a evolução da fiscalização ambiental no Pará foi pauta do painel “O papel da fiscalização no combate às mudanças climáticas”. Foram apresentadas as contribuições que a fiscalização ambiental traz para a mitigação e o avanço das mudanças climáticas no mundo. O assunto esteve em evidência durante a realização do evento promovido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O painel foi mediado pela procuradora do estado Roberta Carvalho, e contou com a apresentação do engenheiro florestal e diretor de Fiscalização Ambiental da Semas, Tobias Brancher. Ele explicou sobre o papel da fiscalização para o combate às mudanças climáticas.

“Nosso objetivo foi explicar como a fiscalização pode mitigar as mudanças climáticas, e também, ser uma porta de entrada para outras ações no governo do Estado, como a restauração florestal, a bioeconomia, nessa mudança de natureza produtiva”, afirmou o engenheiro florestal, da Semas.

Tobias Brancher acrescentou, ainda, que “a fiscalização em si tem um papel importante, então a nossa fala foi no sentido de ressaltar a importância, a necessidade das ações de comando e controle. Mas elas sozinhas não vão dar conta de fazer essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter no território. Não se faz combate à mudança climática sem fiscalização, mas também não se faz somente com fiscalização”, disse.

“Tratamos aqui também da evolução, não só do processo de fiscalização, do processo administrativo, mas de como as atividades de fiscalização, planejamento e monitoramento. Conseguimos melhorar, no sentido também contando com o apoio de novas tecnologias, de novos ensinos, novos equipamentos, também na parte logística, para que a gente conseguisse obter esses resultados”, apontou Tobias Brancher.

Participaram também do painela, a procuradora do Estado e coordenadora jurídica da Semas, Tátilla Pamplona; e o presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental (Ubaa), o advogado ambiental, Alexandre Burmann.

Texto de Lucas Quirino / Ascom Semas

Fonte: Agência Pará/Foto: Mario Gouveia/Ascom Semas