Policiais civis do Pará e Pernambuco recapturam líder de organização criminosa 

Um dos líderes de uma organização criminosa atuante no Pará e em no restante do Brasil foi recapturado durante ação conjunta da Polícia Civil do Pará, Polícia Civil de Pernambuco, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado(FICCO/PE) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da PCPA. A operação foi realizada nesta terça-feira (27), em Recife, capital de Pernambuco. O investigado, que estava foragido do sistema prisional desde 2021, foi encontrado em uma cobertura de luxo em Recife e já está à disposição da Justiça.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, “ele era responsável por coordenar diversas rotas de tráfico de drogas da organização criminosa, bem como integrar o conselho-geral dela, onde tomava as decisões quanto às extorsões e outros delitos cometidos pelos integrantes”.

Além do mandado de recaptura, os agentes também cumpriram outros dois mandados de prisão preventiva contra o investigado. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), Breno Ruffeil, ele ostentava uma vida luxuosa com o dinheiro obtido em extorsões e tráfico.

Integração – “Durante a prisão, identificamos que o alvo ostentava uma vida de alto luxo, custeada com valores obtidos a partir de extorsões e do tráfico de drogas. A operação de hoje somente foi possível devido à integração da Polícia Civil do Pará com forças de outros estados, demonstrando o papel de importância que a PCPA adquiriu no cenário nacional no enfrentamento ao crime organizado”, frisou Breno Ruffeil.

A operação contou com o apoio investigativo e logístico de várias unidades dos órgãos envolvidos, como a DRFC e a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel PCPE).

Texto: Paula Almeida, sob supervisão de Lilian Guedes – Ascom/PC

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação