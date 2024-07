Portel ainda reserva vasta programação para os dois últimos finais de semana do Veraneio

A cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, continua despontando como um dos grandes e destacados destinos durante o Veraneio de Verão Amazônico. Os dois primeiros fins de semana foram movimentados, com vasta programação esportiva, incluindo canoagem e karatê, shows, apresentações de misses, desfiles de todo tipo, além das praias, balneários e igarapés que fazem do município um lugar à parte na região marajoara.

No sábado, 13, em alusão ao Dia Mundial do Rock, foi realizada a 18ª Edição do PORTHELL METAL FEST, que é um dos maiores festivais de bandas de rock da Região Norte. Nesta edição se apresentaram oito bandas, sendo três de São Paulo (Rot, Andralls e Test) uma do Rio Grande do Sul (Darkship) e quatro de Belém (Rhegia, Warpath, Retaliatory, Nocturnal Bleed).

O evento aconteceu no Centro de Convenções de Portel, teve o maciço apoio da Secretaria de Cultura de Portel e contou ainda com uma exposição fotográfica coordenada pelo Repórter Ray Nonato, feira de merchandinsing, além de um DJ tocando os clássicos do rock em vinil.

A programação do segundo final de semana do Festival de Verão, em Portel, foi um sucesso de público. Só no primeiro final de semana de verão, Portel atraiu cerca de oito mil pessoas para curtir as belezas naturais da região no total de mais de 85% da capacidade hotelaria. Já no segundo final de semana, ocorreram workshop de canoagem, na Praia do Arucará, ministrado pelo canoísta Cristian Fuck e a expedição Contorno da Ilha Grande do Pacajaí.

“Essa edição tem a organização da Secretaria de Esporte. A primeira edição era uma parceria da Portel Sulp, com a Secretaria de Esporte. Este ano a secretaria abraçou e colocou o evento dentro da programação do verão 2024. A gente está muito feliz e com uma expectativa muito boa”, disse o coordenador da expedição, Léo Coelho.

FESTIVAL

Outro evento que aconteceu, foi o festival de rock PortHell, o qual chegou na sua 19ª edição. Como era de se esperar, foi um sucesso de público que teve apresentação de oito bandas e uma programação diversificada. Muito show e programação de exposição fotográfica contando a história desse festival de rock que é um dos maiores do Brasil.

“Tem a programação do Porthell, que é um evento de referência na Amazônia, sendo o maior festival de rock na Amazônia, que aconteceu no centro de convenções do festival de verão 2024”, disse secretário ldinor de Oliveira.

As atividades do verão são organizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Secelt), que divulgou a programação do terceiro próximo final de semana, que está diversificada e esporte e cultura.

CONTORNO DA ILHA

A segunda edição da Expedição Contorno da Ilha Grande do Pacajai reuniu 17 atletas canoistas da Equipe Ubá e alguns amantes do esporte aquático, que viajaram cerca de 120 quilômetros com saída da Praia da Tucano, em Portel e chegada no mesmo local.

A expedição foi incluída nas programações do Festival de Verão.

Durante o percurso, eles contaram com apoio de um barco onde puderam se alimentar e dormir. Também contaram com a hospitalidade dos amigos ribeirinhos que os receberam com carrinho.

Eles passaram por diversas localidades e comunidades, e como retribuição da recepção, os ribeirinhos receberam das mãos dos amigos do Remo mudas de plantas, uma forma de incentivo para o reflorestamento.

Quem também se emocionou na chegada foi o senhor Joaquim Queiroz. Aos 76 anos, o amante do Esporte aquático diz que não foi tarefa fácil, mas a dedicação e amor pelo remo falou mais alto para chegar na reta final e comemorar, contou o idoso.

PROGRAMAÇÃO

20 de julho

Local: Praia Tucano

13:00h – Festival MTM Automotivo Dj Dan Miller

21 de julho

Local: Praia Tucano

16:00h – Programação com DJs

20:00h – Suane Batidão

27 de julho

Local: Palco Mix / Arucará

19:00h – Os Moreiras

22:00h – 34° Baile da Musa Verão

01:00h – Banda Zoom Boxx

28 de julho

Local:

15: 00h – 9° Portel (Motocross) Joaninha com apresentação – Banda Zoom Boxx

19:00h – Thiaguinho Fala mansa

21:00h – 3° Miss Mix Verão

23:00h – J. Som

Imagens: Ray Nonato / @agencia.imagens2.8