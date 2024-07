Clima tenso em Colares provocado por pré-candidata e seu grupo causa confusões generalizadas

A cidade de Colares, a 102 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, se levantou para protestar contra uma pré-candidata ao cargo de prefeita do município, que chegou há cerca de três meses no município já impondo receber o título de cidadã local, sem ter sequer levado qualquer contribuição à população. A proposição foi retirada de pauta em virtude da péssima repercussão causada entre os habitantes da cidade. A pretensa pré-candidata pisou pela primeira vez em Colares sem conhecer a cidade, a zona rural, seu povo, sua cultura e costumes.

A pré-candidata, para chegar onde está, teria passado por cima de outros concorrentes, que não têm mais como disputar a eleição, em razão de arquiteturas políticas previamente preparadas, e do PDT, que tem dez nomes para a Câmara de Vereadores e também está impossibilitado de participar do pleito democrático de outubro deste ano. A história ganhou as redes sociais, por onde a população se manifesta informando não ter nas manifestações pessoas “compradas”, mas sim, funcionários públicos, aposentados, trabalhadores rurais, professores e demais profissionais que querem direito de vez, voz e voto.

Ontem, quinta-feira, 18, esses grupos políticos que se sentem prejudicados com as ações tidas como “arbitrárias”, se reuniram para fazer uma manifestação democrática cobrando o direito das pessoas serem candidatas, que devolvam os partidos e que o povo decida.

Utilizando faixas e cartazes, as duas caminhadas se encontraram e nenhuma recuou, obrigando que o outro ato ocorresse no meio da rua.

O morador João Brito era um dos mais indignados com a situação.

“É um absurdo que forasteiros cheguem somente em período eleitoral para querer tentar enganar nossa gente com sua conversa fiada. Não vamos admitir que pessoas sem nenhuma identidade com nossa realidade tentem nos enganar com suas falsas promessas”, ressaltou o professor.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais