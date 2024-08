Portel recebe ação de cidadania da Marinha do Brasil em sexta-feira movimentada

A Marinha do Brasil começou, nesta semana, a Operação “Chance Para Todos III” nos municípios paraenses de Portel, Melgaço, Breves e Oeiras do Pará, na Região de Integração do Marajó, com a oferta de serviços médicos e odontológicos. A bordo do Navio-Auxiliar “Pará”, do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, a população contará com atendimento em clínica geral, pediatria, ginecologia e radiologia, além da realização de exames laboratoriais e de mamografia.

A iniciativa segue até 5 de setembro e inclui a distribuição gratuita de medicamentos. Essas ações cívico-sociais (ACiSo) visam proporcionar a ampliação do acesso à saúde. Com a participação de mais de dez órgãos federais, estaduais e entidades, a AciSo oferecerá, em complemento aos atendimentos médico-odontológicos, serviços como emissão de segunda via de certidão de nascimento, RG e CPF; Ouvidorias Itinerantes; palestras sobre a prevenção ao escalpelamento e acidentes domésticos e sobre combate à violência contra mulher; instalação de coberturas de eixos de embarcações; e outras atividades que contribuirão para assegurar a cidadania à população ribeirinha.



Além de militares, estão presentes membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Humano e da Cidadania, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade Estadual do Pará (UEPA), do Instituto de Navegação e Sustentabilidade da Amazônia, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, da Receita Federal, da Polícia Civil do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará e das organizações não governamentais “Amigos Voluntários do Pará” e “Grupo Flores Ribeirinhas”.



O Comandante do NA “Pará”, Capitão de Corveta Filipe Barra Borel, destacou que “além do papel de defesa da soberania das nossas águas e da fiscalização do tráfego aquaviário, a Marinha do Brasil também assume o compromisso de levar assistência à população das regiões mais carentes no Norte do Brasil. Assim, com a cooperação de setores públicos e privados, estaduais, federais e voluntários, venceremos as distâncias e adversidades, unindo nossos esforços para um objetivo comum, cuidar da nossa gente nessa região”, disse.

NAVIO-AUXILIAR PARÁ

Incorporado à Marinha do Brasil em 19 de janeiro de 2005, o Navio-Auxiliar “Pará” está subordinado ao Comando do 4° Distrito Naval e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte. Caracterizado por 56,11 metros de comprimento, 21,42 m de boca (largura) e 3,6 m de calado (distância entre a superfície da água e a quilha, ponto mais baixo do navio), é equipado com quatro metralhadoras Oerlikon 20 mm e tripulado, atualmente, por 57 militares. Ele possui capacidade tanto para atendimentos médicos quanto para transporte e desembarque de tropas na região amazônica.

Ao atuar nos rios da Amazônia, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), o navio tem autonomia para navegar durante 23 dias sem a necessidade de realizar paradas para reabastecimento. Voltado ao apoio médico-odontológico, é equipado com centro de testes rápidos, centro de triagem, consultório médico e odontológico, sala de mamografia, sala de exames de imagem e farmácia, com estoque de medicamentos para distribuição de forma gratuita.

PROVIDÊNCIAS

Em Portel, as autoridades do município passaram a semana divulgando a chegada das equipes da Marinha do Brasil que realizariam nesta sexta-feira, 30, a ação de cidadania, que somaram aos esforços da prefeitura local para que toda a população receba atendimento médico-odontológico gratuito e de qualidade, bem como, possa resolver outros problemas de ordem civil.

“Essas ações mostram que Portel está em evidência. Aqui é um lugar bom, maravilhoso, que está se destacando em todas as esferas. Uma manhã como essa, acaba movimentando a cidade e, de forma indireta, gerando renda para a população de baixa renda”, diz o estudante Francisco da Silva, 19, uma das pessoas que esteve no local em busca de atendimento médico-odontológico e que ficou surpreso com tamanha movimentação na cidade que saiu recentemente de vários eventos desde as férias escolares de julho, círio, festa do carimbó, etc.

Fonte: Agência Marinha de Notícias

Imagens: Ray Nonato e Agência Marinha