Na Estação Cidadania de São Brás, Posto do Sine dispõe serviços de empregabilidade e documentação

A Estação Cidadania de São Brás completou dois meses de funcionamento na última quinta-feira (5). Com mais de 800 atendimentos registrados, o espaço dispõe de diversos serviços gratuitos à população, entre eles o cadastro de trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego, encaminhamentos para entrevistas e emissão de carteira de trabalho digital.

O novo balcão de atendimento é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e funciona na área interna da Estação, localizada no Memorial Magalhães Barata, o “Chapéu do Barata”, em São Brás.

Quem chega no espaço, acessa os serviços com dinamismo e tranquilidade. Mirlene Silva, 42 anos, buscou a Estação pela primeira vez para um atendimento de Seguro Desemprego. “Fui a primeira vez e foi ótimo, foi dinâmico, rápido. Fui muito bem atendida. O ambiente é climatizado, isso é muito importante”, contou.

Luiz Leite, assistente administrativo da Seaster, reforça que a Estação contribui na disponibilização de serviços gratuitos à população em um único espaço. “Concentrando vários serviços num único local facilita muito para a público, inclusive para os mais carentes, que às vezes não têm a condição financeira para pagar um transporte, para se deslocar para vários lugares, então ter vários serviços na mesma Estação é uma ideia espetacular. À medida que as pessoas estão sabendo, elas têm vindo e os atendimentos aumentado”.

A revitalização do “Chapéu do Barata” faz parte das obras preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense.

A iniciativa do Governo do Estado buscou interagir a preservação do patrimônio histórico junto à necessidade de prestar serviços essenciais para o público que circula nos arredores do memorial.

Serviço – A Estação Cidadania São Brás funciona no Memorial Magalhães Barata, localizado na avenida Governador José Malcher, s/n, no bairro de São Brás, em Belém. O horário é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h.

Para os serviços de empregabilidade, os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência, CTPS (física ou digital), CNH (se houver), comprovante de escolaridade e demais cursos e currículo atualizado.

Fonte: Agencia Para/ Foto: Divulgação