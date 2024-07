Presidente do COB rebate críticas sobre uniforme olímpico

O uniforme da Seleção Brasileira para as Olimpíadas de Paris gerou polêmica após o Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentar a roupa que os atletas irão utilizar durante a disputa que começa na próxima sexta-feira (26). Muitas celebridades e esportistas criticaram a escolha. No entanto, o presidente da entidade, Paulo Wanderley, rebateu comentários negativos.

Segundo Paulo, “não é Paris Fashion Week”.

– Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso. A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais – declarou.

Essa foi a primeira vez que o COB se manifestou sobre o caso. Além de Wanderley, o diretor de marketing da entidade, Gustavo Herbetta, se pronunciou e defendeu a escolha dos trajes.

– A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo – falou.

Criado pela Riachuelo, o uniforme feminino tem saia midi, camiseta amarela e jaqueta jeans. Os modelos foram bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte com araras, tucanos e onças em jaquetas jeans.

Além dos itens criticados, a campanha também terá designs especiais para viagem, pódio e também para algumas modalidades que precisam de vestimentas específicas, ou tenham patrocinadores. As informações são da CNN e do portal Leo Dias.

