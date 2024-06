Projeto Uma Noite do Museu ocorre nesta sexta-feira, 7, em Belém

Nesta sexta-feira (7), a Secult realiza mais uma edição do projeto Uma Noite no Museu, o circuito gratuito ocorre nos Museus de Artes Sacra (MAS), do Círio, do Forte, do Estado (MEP) e da Imagem e do Som (MIS), além da Casa das Onze Janelas, do Palacete Faciola, do Cemitério Soledade e do Centro de Memória da Polícia Militar, como convidado.

A edição ainda conta com a exposição as obras do 13° Prêmio Diário de Fotografia nas instalações da Casa das Onze Janelas e da Galeria Fidanza (MAS). Sob a curadoria de Lívia Aquino, o projeto engloba trabalhos de artistas selecionados em um edital que atraiu mais de 300 participantes. Este ano, o tema explorado é “Todo corpo em deslocamento tem trajetória”.

Também será possível visitar o acervo permanente de arte barroca, no MAS, inclui peças dos séculos XVIII e XIX, retratando a história da Companhia de Jesus na Amazônia. Já na igreja de Santo Alexandre, será realizada a apresentação do concerto musical “Duo Hominis”, em colaboração com a Fundação Carlos Gomes (FCG), agendada para às 19h.

Cineclube – Além da exposição “Eternamente Eneida”, o Museu da Imagem e do Som contará com exibição do documentário “Tó Teixeira: Violão Mestre”, no projeto Cineclube MIS. O roteiro e a direção da obra são de Felipe Cortez e a consultoria do músico e pesquisador Salomão Habib. A exibição ocorre no auditório Eneida de Moraes, às 19h.

Preamar – Haverá ainda o Preamar da Criatividade, que reúne empreendedores locais ligados à Economia Criativa. Nesta edição, doze empreendedores irão comercializar seus itens. A feira ocorre das 17h às 21h, com show do grupo Sabor Marajoara às 19h, na Praça da Fonte, anexa a Casa das 11 Janelas. No local, serão comercializados produtos artesanais oriundos da cerâmica, com a temática “manualidade ancestral”.

Serviço:

Uma Noite no Museu

Data: 07/06/2024 – Sexta-feira

Horário: 18h às 22h

Circuito: Museu do Forte, Museu do Círio, Museu do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas – Complexo Feliz Lusitânia – Praça Frei Caetano Brandão, bairro da Cidade Velha.

Centro Cultural Palacete Faciola/Museu da Imagem e do Som – Av. Nazaré, 138/194.

Cemitério Parque da Soledade – Av. Serzedelo Corrêa, 514.

Centro de Memória da Polícia Militar – Rua Gaspar Viana, nº746 – Reduto, Belém – PA, 66053-090

Preamar da Criatividade – das 17h às 21h, com show do grupo Sabor Marajoara às 19h. Entrada Gratuita.

Foto: Raoni Figueiredo / Ag Pará