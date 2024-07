PRTB lança Everaldo Eguchi pré-candidato a prefeito municipal de Belém

A sede do Grêmio Recreativo e Carnavalesco Escola de Samba Império Pedreirense, localizada na Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, em Belém, ficou pequena para receber o grande número de pessoas que foi prestigiar a solenidade de lançamento da pré-candidatura do delegado de Polícia Federal Everaldo Eguchi à Prefeitura Municipal de Belém pelo PRTB. O evento cotou com a participação de diversas autoridades políticas e apoiadores de Eguchi, que se lança pela segunda vez na caminhada à PMB.

Entre os presentes estava todos os pré-candidatos a vereadores pelo PRTB, que disputarão o voto do eleitor belenense em outubro deste ano.

Para fazer o pré-lançamento de Eghuchi se fizeram preentes os presidente do Diretório Estadual do PRTB, Fabio Paixão, e do Diretório Municipal, Mauro Macedo.

Cada pré-candidato a vereador teve direito ao uso da palavra por cerca de três minutos, numa festa que demonstra democracia. O discurso mais esperado foi de Everaldo Eguchi, que falou de suas ideias para administrar a cidade de Belém. Ele, na ocasião, voltou a dizer que sua luta é para poder fazer a população da capital paraense ter qualidade de vida, bem-estar e para que a cidade e desenvolva rumo à COP 30.

OS DISCURSOS

Usaram da palavra, antes de Everaldo Eguchi e dos pré-candidatos a vereadores, o presidente do Diretório Municipal Mauro Macedo; 2- Presidente do Diretório Estadual Fábio Paixão e o novo Pré Candidato a Vice Prefeito, Fernando Bruno Barbosa (Empresário e Vice Presidente da FIEPA- Federação das Indústrias do Estado do Pará). No final, houve a festa do pré-lançamento com gosto de vitória.

Imagem: Cleiton Palmeira