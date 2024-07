Suboficial Yedo Mendes é homenageado com Menção de Águias de Prata pelos relevantes prestados à Aeronáutica

O Suboficial R/1 da Aeronáutica, Yedo Mendes de Souza, foi homenageado na última terça-feira, 16, com Menção “Águias de Prata”, comenda destinada aos Militares da Ativa, Veteranos e Servidores Civis do Sistema de Assistência aos Veteranos e Pensionistas da Aeronáutica (SAVPAR), que demonstraram extraordinário desempenho na execução de suas atividades durante a carreira na corporação.

A homenagem ocorreu durante a programação festiva em comemoração ao Dia do Veterano da Força Aérea Brasileira, realizada no Salão Nobre do Cassazum, cedido gentilmente pela presidente, Suboficial Heloisa Helena, onde, ressaltou a importância pela data de 16 de Julho e como parabenizou o homenageado em reconhecer o trabalho desenvolvido a nível de sistema interno informatizado para controle de todos processos e unificação na confecção de documentos. Coube ao Subcomandante do Primeiro Comando Aéreo Regional, Coronel Antônio Cristiano de Lima Teixeira, entregar o Certificado de Águias de Prata ao homenageado. Prestigiaram o evento a presidente do Cassazum, Heloísa Helena, Suboficial Master, Lizomar e Coronel Vaz, e várias mulheres veteranas que deixaram um legado extraordinário trabalhando na Aeronáutica.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar