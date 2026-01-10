segunda-feira, janeiro 12, 2026
Quadrinho raro de Superman é vendido por US$ 15 milhões

A revista já pertenceu a Nicolas Cage

Júlia Henn

Uma cópia rara da revista em quadrinhos Action Comics No. 1 foi vendida em um leilão pelo valor recorde de US$ 15 milhões nesta sexta-feira (9). De acordo com a CBS News, tanto vendedor quanto comprador preferiram permanecer anônimos.

O quadrinho foi lançado em 1938 e existem apenas cerca de 100 cópias originais existentes no mundo. À época de seu lançamento, ele foi vendido por 10 centavos de dólar. Esta foi a revista que deu origem ao gênero de superheróis e apresentou a história de Superman ao mundo pela primeira vez.

Esta cópia pertencia ao ator Nicolas Cage, que a comprou em 1996 por US$ 150 mil, e foi roubada de sua casa em 2000, sendo recuperada em 2011. Seis meses após ser recuperada, Cage a vendeu em um leilão por US$ 2,2 milhões. 

O CEO da Metropolis CollectiblesStephen Fishler, disse que o roubo elevou o valor da revista na época: “Durante aqueles onze anos em que ela esteve desaparecida, o valor subiu absurdamente. O ladrão acabou dando muito dinheiro ao Nicolas Cage, no fim das contas.

