Quadrinho raro de Superman é vendido por US$ 15 milhões

A revista já pertenceu a Nicolas Cage
Uma cópia rara da revista em quadrinhos Action Comics No. 1 foi vendida em um leilão pelo valor recorde de US$ 15 milhões nesta sexta-feira (9). De acordo com a CBS News, tanto vendedor quanto comprador preferiram permanecer anônimos.
O quadrinho foi lançado em 1938 e existem apenas cerca de 100 cópias originais existentes no mundo. À época de seu lançamento, ele foi vendido por 10 centavos de dólar. Esta foi a revista que deu origem ao gênero de superheróis e apresentou a história de Superman ao mundo pela primeira vez.
Esta cópia pertencia ao ator Nicolas Cage, que a comprou em 1996 por US$ 150 mil, e foi roubada de sua casa em 2000, sendo recuperada em 2011. Seis meses após ser recuperada, Cage a vendeu em um leilão por US$ 2,2 milhões.
O CEO da Metropolis Collectibles, Stephen Fishler, disse que o roubo elevou o valor da revista na época: “Durante aqueles onze anos em que ela esteve desaparecida, o valor subiu absurdamente. O ladrão acabou dando muito dinheiro ao Nicolas Cage, no fim das contas.“